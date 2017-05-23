Стартовое поле из 609 игроков на сегодня сократилось до 25 участников Главного события, и уже завтра мы узнаем победителя барселонского фестиваля.

На данный момент лидер турнира американка Кейт Холл, которая недавно стала обладателем трофея – лучший игрок года в женском зачете по версии GPI.

Отметим, что сенсация последнего WSOP в Лас-Вегасе британец Уилл Кассуф также держится в Топ-10.

Таким образом, фестиваль 888Live «Make It Big» вышел на финишную прямую, но не все так просто.

25 место 9

По плану сегодня должно было остаться в строю лишь 9 игроков финального стола, но в два часа утра организаторы решили закрыть день, и дать игроком 12 часов на отдых.

Кейт Холл.

Это значит, что финальный день станет очень долгим, ведь в строю еще 25 человек, но большая часть из них имеет очень маленькие стеки, так что развязка турнира может быть ближе, чем это кажется сейчас.

В остальном День 2 стал звездопадом для многих известных игроков. Дольше всех из них продержалась Стейси Матусон.

Американка, ставшая известной после эпизода «Девять-хай, сыграл как босс», играла отчаянно, имея то 10 блайндов, то 100 блайндов перед собой, но в итоге закончила турнир на 55-м месте.

Но так бывает.

Продолжит ли Кассуф удивлять?

Итак, на текущий момент успешнее всего с давлением и большим полем игроков справляется Кейт Холл, которая сумела набрать больше 2 миллионов фишек.

Ненамного меньше фишек у итальянского игрока Марко Регоначи, и эта парочка заметно оторвалась от остальных игроков, но это покер. И финальный стол им обоим еще никто не гарантировал.

Скорее всего завтра игра не будет закончена, и в какой то момент он будет перенесена еще на один день, но участников той большой игры это будет не так важно.

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