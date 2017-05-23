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Стартовое поле из 609 игроков на сегодня сократилось до 25 участников Главного события, и уже завтра мы узнаем победителя барселонского фестиваля.
На данный момент лидер турнира американка Кейт Холл, которая недавно стала обладателем трофея – лучший игрок года в женском зачете по версии GPI.
Отметим, что сенсация последнего WSOP в Лас-Вегасе британец Уилл Кассуф также держится в Топ-10.
Таким образом, фестиваль 888Live «Make It Big» вышел на финишную прямую, но не все так просто.
По плану сегодня должно было остаться в строю лишь 9 игроков финального стола, но в два часа утра организаторы решили закрыть день, и дать игроком 12 часов на отдых.
Это значит, что финальный день станет очень долгим, ведь в строю еще 25 человек, но большая часть из них имеет очень маленькие стеки, так что развязка турнира может быть ближе, чем это кажется сейчас.
В остальном День 2 стал звездопадом для многих известных игроков. Дольше всех из них продержалась Стейси Матусон.
Американка, ставшая известной после эпизода «Девять-хай, сыграл как босс», играла отчаянно, имея то 10 блайндов, то 100 блайндов перед собой, но в итоге закончила турнир на 55-м месте.
Но так бывает.
Итак, на текущий момент успешнее всего с давлением и большим полем игроков справляется Кейт Холл, которая сумела набрать больше 2 миллионов фишек.
Ненамного меньше фишек у итальянского игрока Марко Регоначи, и эта парочка заметно оторвалась от остальных игроков, но это покер. И финальный стол им обоим еще никто не гарантировал.
Скорее всего завтра игра не будет закончена, и в какой то момент он будет перенесена еще на один день, но участников той большой игры это будет не так важно.
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|
1
|
Кейт Холл
|
США
|
2,467,000
|
2
|
Марко Регоначи
|
Италия
|
2,150,000
|
3
|
До Чунг Тран
|
Германия
|
1,237,000
|
4
|
Яакко Вилска
|
Финляндия
|
1,069,000
|
5
|
Алессио Сардоне
|
Италия
|
975,000
|
6
|
Луиджи Шехаде
|
Италия
|
964,000
|
7
|
Стефан Эрикссон
|
Швеция
|
958,000
|
8
|
Йонас Канносто
|
Финляндия
|
925,000
|
9
|
Уильям Кассуф
|
Великобритания
|
902,000
|
10
|
Карлос Гарсия Родригес
|
Испания
|
810,000
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