И пока Мартин Кабрел с чемпионом ЕРТ Нилом Фаррелом и еще одним британцем Людовиком Гелихом выясняли более подходящий размер бай-ина для такого турнира, чемпионом первого хайроллера в истории фестивалей от 888poker стал немец Йонас Крафт.

Да, бывает и так, причем сам герой дня явно не выглядел очень радостным.

Кабрел играл как дома

Почему же так случилось, что чемпион первого 888 High Roller в King’s Casino в Розвадове был невесел, в то время как проигравший ему местный регуляр Мартин Кабрел радовал всех своим отличным настроением и поведением за столом?

Причина проста. Крафт вышел на финалку с самым коротки стеком, в то время как Кабрел был чиплидером и мог позволить себе любые «мувы».

Впрочем, как только немец удвоился, он сразу начал методично наращивать свой стек.

"Моя большая улыбка".

И когда пришло время хедз-апа его преимущество над Кабрелом было уже 2 к 1.

И хотя Мартин сумел раз удвоиться, выйти в лидеры ему уже не удавалось.

Кабрел вообще довольно интересный игрок, любящий поговорить за столом, повеселить соседей, так что слово «время» в его адрес произносится регулярно.

При этом он чемпион ЕРТ, выиграл несколько хайроллеров, а также регулярно играет на высоких лимитах в King’s Casino вместе с его владельцем Леоном Цукерником.

Что до чемпиона, то Крафт сказал так: «Я вообще мало смеюсь». А на просьбу фотографа улыбнуться во время церемонии сделал вот так (смотри на фото).

Третье место в хайроллере занял племянник владельца казино Филипп Цукерник, а баббл-боем стал ветеран Пьер Невилль.

«Отличная комбинация»

Всего в турнир зашел 21 участник, что помогло создать призовой фонд более 100 тысяч евро, ибо бай-ин в него был €5,300.

Однако даже среди них было немало громких имен. Так Нил Фаррелл и Людовик Гелих решили подискутировать насчет размера бай-ина.

«Он слишком высок», - начал Гелих, - «Не вообще, а относительно бай-ина в Главное событие».

Фаррелл с этим согласился: «Вероятно, его надо было сделать на уровне £2,200 и тогда количество игроков было бы куда больше».

Однако с ними не согласился патриарх европейского покера Пьер Невилль: «Это отличная комбинация»!

По словам бельгийца, который долго шел на втором месте в турнире, пока не проиграл огромный банк Кабрелу, «King’s Casino и 888poker делают отличную работу по популяризации покера и привлечению новых игроков».

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