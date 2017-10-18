Холл и Салиба зажгли на лондонском фестивале 888Live

Победителем ивента, а точнее говоря, Главного события фестиваля 888Live London стал местный игрок Том Холл.
После 13-часового марафона в хайроллере за £2,200, в котором победил Джейми Лант, в строю «мейна» еще оставались 69 участников.
Тем временем, номинант премии «Восходящая звезда – 2017» Вивиан Салиба из Бразилии выиграла женский турнир, доказав, что все ее успехи еще впереди.
Холл украл шоу в «мейне»
Британец Том Холл ворвался в покерную элиту во время хайроллера на ЕРТ Прага в 2016 году.
Том Холл.
На этот раз он также играл импульсивно, устроив ряд красивых сражений с испанцем Полом Эрнандесом.
Однако в хедз-апе Холл играл против выступавшего также под британским флагом Нинг Лу, причем последний имел перевес три к одному, но этого ему не хватило.
С другой стороны, перед началом хедз-апа игроки заключили сделку, поделив призовой фонд.
В решающей раздаче Холл имел на руках A♣ 5♥, а его оппонент - Q♣ T♦. Дилер уже на флопе положил туза Холлу, который и «затащил» Главное событие.
888Live London Main Event – «финалка»:
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Том Холл
|
Великобритания
|
£78,888*
|
2
|
Нинг Лу
|
Великобритания
|
£72,142*
|
3
|
Пол Эрнандес
|
Испания
|
£39,945
|
4
|
Пол Скипиони
|
Великобритания
|
£29,590
|
5
|
Дэниел Стэнвей
|
Великобритания
|
£22,190
|
6
|
Чарльз Акадири
|
Великобритания
|
£17,750
|
7
|
Пол Нугент
|
Великобритания
|
£14,750
|
8
|
Шао Шжен
|
Канада
|
£11,835
|
9
|
Паскаль Пфлок
|
Германия
|
£8875
Салиба доминирует
Всего в женском турнире приняли участие 51 представительниц прекрасного пола, сделавшие в сумме 75 входов.
Однако чемпионкой стала Вивиан Салиба из Бразилии, которая в этом году уже отметилась с лучшей сторона на Мировой серии в Лас-Вегасе, а также была претендентом на титул «Восходящая звезда» от PokerListings.
Да и по ходу женского турнира ее стек падал то трех больших блайндов, но затем последовал блистательный камбэк.
Как итог, первый официальный титул в ее карьере, который также принес ей пакет участника Главного события WSOPE в чешском Розвадове стоимостью более 13 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо для турнира с бай-ином в 55 фунтов!
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