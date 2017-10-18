Холл и Салиба зажгли на лондонском фестивале 888Live

Это был фестиваль длинных покерных ночей в Лондоне.

Победителем ивента, а точнее говоря, Главного события фестиваля 888Live London стал местный игрок Том Холл.

После 13-часового марафона в хайроллере за £2,200, в котором победил Джейми Лант, в строю «мейна» еще оставались 69 участников.

Тем временем, номинант премии «Восходящая звезда – 2017» Вивиан Салиба из Бразилии выиграла женский турнир, доказав, что все ее успехи еще впереди.

Холл украл шоу в «мейне»

Британец Том Холл ворвался в покерную элиту во время хайроллера на ЕРТ Прага в 2016 году.

Том Холл.

На этот раз он также играл импульсивно, устроив ряд красивых сражений с испанцем Полом Эрнандесом.

Однако в хедз-апе Холл играл против выступавшего также под британским флагом Нинг Лу, причем последний имел перевес три к одному, но этого ему не хватило.

С другой стороны, перед началом хедз-апа игроки заключили сделку, поделив призовой фонд.

В решающей раздаче Холл имел на руках A♣ 5♥, а его оппонент - Q♣ T♦. Дилер уже на флопе положил туза Холлу, который и «затащил» Главное событие.

888Live London Main Event – «финалка»:

Место Имя Страна

Призовые 1 Том Холл Великобритания £78,888* 2 Нинг Лу Великобритания £72,142* 3 Пол Эрнандес Испания £39,945 4 Пол Скипиони Великобритания £29,590 5 Дэниел Стэнвей Великобритания £22,190 6 Чарльз Акадири Великобритания £17,750 7 Пол Нугент Великобритания £14,750 8 Шао Шжен Канада £11,835 9 Паскаль Пфлок Германия £8875

Салиба доминирует

Всего в женском турнире приняли участие 51 представительниц прекрасного пола, сделавшие в сумме 75 входов.

Однако чемпионкой стала Вивиан Салиба из Бразилии, которая в этом году уже отметилась с лучшей сторона на Мировой серии в Лас-Вегасе, а также была претендентом на титул «Восходящая звезда» от PokerListings.

Да и по ходу женского турнира ее стек падал то трех больших блайндов, но затем последовал блистательный камбэк.

Как итог, первый официальный титул в ее карьере, который также принес ей пакет участника Главного события WSOPE в чешском Розвадове стоимостью более 13 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо для турнира с бай-ином в 55 фунтов!

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