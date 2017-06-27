И хотя официального подтверждения этой информации еще нет, но 888poker проведет еще один свой фестиваль в этом году в родном казино в Лондоне.

Сие действие будет проходить с 4-го по 16-е октября и станет третьим фестивалем 888Live в этом году после двух в чешском Розвадове (King’s Casino) и испанской Барселоне (Gran Casino).

Официального расписания серии еще нет, но несложно догадаться, что не обойдется без Главного события и хайроллера.

Впрочем, один нюанс уже известен – в деле снова будет «часовой механизм»

Честно, весело и быстро

В наше время большинство крупных покерных турниров проводит эксперименты с часами и 888poker не исключение из правил.

Тем более что большинство отзывов с предыдущих фестивалей было вполне позитивным, и теперь «часы» будут работать и во время двух самых главных турниров осенью в Лондоне.

И хотя еще неизвестно, сколько времени будет отведено игроку на принятия решения, но, скорее всего, речь пойдет о промежутке между 30 и 60 секундами.

А это уже Лондон.

Часами будет заведовать дилер, и у каждого игрока будет возможность попросить дополнительное время на размышления при наличии специальных «фишек времени».

«Мы вернем экшн в игру, чтобы стать еще ближе к игрокам. Чтобы сама игра в покер была более честным, веселым и увлекательным досугом», - заявил глава 888 Holdings Итай Пазнер.

Под вопросом с 2014 года

В онлайн покере «часы» являются неотъемлемой составляющей игры, и никому в голову не придет мысль убрать их.

В живом покере не все так однозначно. За несколько десятилетий в нем сложился особый этикет игры, который с одной стороны обязывает каждому игрока дать достаточное время на размышления, а с другой – призван не замедлять сам процесс.

И, что естественно, интерпретация одних и тех же «правил» у большинства игроков разная.

Так в 2014 году Джош Арие в интервью PokerListings рассказал, что на серии WPT больше всего игроков раздражают персоны, которые постоянно «уходят в танк».

Дебют часов на WPT.

Спустя два месяца на WPT произошло первое внедрение «покерных часов».

Как и ожидалось, далеко на всем понравилась такая мера борьбы с затягиванием времени при принятии решений.

Так некоторые игроки даже доказывали, что «зависание для долгого размышления» - есть часть самой игры в покер, причем наиболее яркая дискуссия завязалась в Твиттере между Дэниелом Негреану и Джорданом Кристосом.

В принципе, с тех времен мало что изменилось, и хотя часы в покерных турнирах стали часто использоваться, они по-прежнему остаются одним из самых противоречивых внедрений в мир покера.

Это 888!

888Live снова в Лондоне

Как и последний фестиваль «восьмерок» в Барселоне, лондонский этап будет проходить 13 дней, и это круто!

Кстати, расписание турниров хоть и не утверждено, но высока вероятность, что оно почти повторит свою барселонскую версию.

Главное событие с бай-ином в 888 фунтов стерлингов при двух-трех стартовых дня уже стало своего рода брендом серии, тем более, что в него можно отобраться и через онлайн-сателлиты.

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