Фестивали покера 888Live продолжают свою экспансию, и в октябре нас ждет новый этап в лондонском казино Aspers.

И снова этот фестиваль будет больше и лучше предыдущего, а за 12 дней игры пройдет 10 разнообразных турниров.

£ 400,000 на кону «мейна»

Итак, сателлиты на стартующий 2 октября фестиваль уже доступны. Особенно интересен £30-сателлит в ивент Открытия, который, как это неудивительно, пройдет 5 октября.

Бай-ин в него составляет 220 фунтов стерлингов, а гарантированный призовой фонд – £120,000 тысяч.

Вслед за ним в расписании стоит £2,200 хайроллер с «гарантией» на £50,000.

Что касается Главного события 888LiveЛондон, то бай-ин стоит недешево - £1,100, но и гарантированный призовой фонд составит весьма приличные £400,000.

Кстати в «мейн» на месте будут проходить различные сателлиты вплоть до самого старта последнего.

В «перерывах» между уже озвученными ивентами пройдет немало других интересных турниров, и некоторые из них будут иметь названия из онлайн покер рума, как Hurricane, Swordfish, Lightning и Whale.

Также в расписании есть турнир по пот-лимитной омахе и женский турнир.

Последний день фестиваля – 16 октября, когда Главное событие выйдет на финишную прямую в виде финального стола для девяти лучших игроков.

Кстати, эту «финалку» можно будет увидеть в режиме прямой трансляции на канале Twitch.

«Не теряем времени»

Еще одна новинка предстоящего фестиваля это введение правила «Экшн клок» (Action Clock) за столами в Главном событии и хайроллере.

Это значит, что у игрока будет лишь 30 секунд на принятие решения в любой ситуации. Таким образом, 888poker хочет избавить игру от ненужных задержек, чтобы процесс пошел быстрее.

В казино Aspers уже проходят сателлиты в турниры Открытия и Главного события, но их также можно найти и в онлайне.

Сателлит в «мейн» в онлайне стоит 109 долларов, а в турнир Открытия лишь 12 долларов. Впрочем, всегда можно попасть в них и через степ-сателлиты за меньшие деньги.

Напомним, что бай-ины в степ-сателлиты от 888poker начинаются с 1 цента. Дешевле просто невозможно.

И если сателлиты на фестиваль проходят в специальное время, то степ-сателлиты идут круглосуточно в режиме нон-стоп.

Начинай игру!

Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.

Интересно? Тогда попробуйте свои силы. Надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.

Лучше всего это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.

Тем временем, промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно. И это тоже интересно.