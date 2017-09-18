И снова этот фестиваль будет больше и лучше предыдущего, а за 12 дней игры пройдет 10 разнообразных турниров.
£400,000 на кону «мейна»
Итак, сателлиты на стартующий 2 октября фестиваль уже доступны. Особенно интересен £30-сателлит в ивент Открытия, который, как это неудивительно, пройдет 5 октября.
Бай-ин в него составляет 220 фунтов стерлингов, а гарантированный призовой фонд – £120,000 тысяч.
Вслед за ним в расписании стоит £2,200 хайроллер с «гарантией» на £50,000.
Что касается Главного события 888LiveЛондон, то бай-ин стоит недешево - £1,100, но и гарантированный призовой фонд составит весьма приличные £400,000.
Кстати в «мейн» на месте будут проходить различные сателлиты вплоть до самого старта последнего.
В «перерывах» между уже озвученными ивентами пройдет немало других интересных турниров, и некоторые из них будут иметь названия из онлайн покер рума, как Hurricane, Swordfish, Lightning и Whale.
Также в расписании есть турнир по пот-лимитной омахе и женский турнир.
Последний день фестиваля – 16 октября, когда Главное событие выйдет на финишную прямую в виде финального стола для девяти лучших игроков.
Кстати, эту «финалку» можно будет увидеть в режиме прямой трансляции на канале Twitch.
«Не теряем времени»
Еще одна новинка предстоящего фестиваля это введение правила «Экшн клок» (Action Clock) за столами в Главном событии и хайроллере.
Это значит, что у игрока будет лишь 30 секунд на принятие решения в любой ситуации. Таким образом, 888poker хочет избавить игру от ненужных задержек, чтобы процесс пошел быстрее.
В казино Aspers уже проходят сателлиты в турниры Открытия и Главного события, но их также можно найти и в онлайне.
Сателлит в «мейн» в онлайне стоит 109 долларов, а в турнир Открытия лишь 12 долларов. Впрочем, всегда можно попасть в них и через степ-сателлиты за меньшие деньги.
Напомним, что бай-ины в степ-сателлиты от 888poker начинаются с 1 цента. Дешевле просто невозможно.
И если сателлиты на фестиваль проходят в специальное время, то степ-сателлиты идут круглосуточно в режиме нон-стоп.
Начинай игру!
Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.
Интересно? Тогда попробуйте свои силы. Надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.
Лучше всего это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.
Тем временем, промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно. И это тоже интересно.
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