Немножко поздней регистрации накануне старта Дня 2 в Главном событии, и девиз турнира – «Make It Big» - стал уже свершившимся фактом.

Больше 600 участников зашли в «мейн» на протяжении первых трех стартовых дней при бай-ине в €1,100. В их числе были и такие известные игроки, как Алекс Торелли, Уильям Кассуф и Кейт Холл, которые сразу же засветились в верхней половине чипкаунта.

Впрочем, восемь игроков решили заново начать турнир для себя прямо со Дня 2, однако их стартовые стеки будут всего в размере 13 больших блайндов.

Сегодня на старт Дня 2 выйдет порядка 200 человек, и плану у все один – досидеть до финального стола, который намечен на завтра.

Звездный десант со всего мира

Среди элитных игроков в покер на серии в Барселоне не обошлось и без звездного десанта послов покера от 888poker.

Все в сборе.

Честь своего покер рума защищали Кара Скотт, София Левгрен, Доминик Нитше, Натали Хоф, бразильский отряд в лицах Бруно Политано, Бруно Каваути, Николау Вилла-Лобоса и экс-футбольной звезды Денилсона.

И это далеко не весь звездный список, ибо турниры серии 888Live привлекают и немало «сторонних» профессионалов, среди которых в Барселоне были отмечены Патрик Антониус, Майкл Мизрахи, Стейси Матусон, Эма Займович, Фернандо Понс и другие.

Кстати, и Понс и Политано в свое время сыграли в «Ноябрьской девятке», а теперь оба прошли и в День 2.

Победитель Главного события получил призовую сумму в размере €110,000, в то время как минимальная выплата (за 72-е место), составит €2,100. Но это ровно на €2,100 больше, чем получит баббл-бой, занявший обидное 73-е место.

Кстати, здесь можно смотреть ТВ стрим с покерного стола в Барселоне во время Дня 2:

Поп идет в мир

Румынский игрок Каталин Поп уже попал в сводки покерных изданий в феврале этого года, когда выиграл «мейн» на фестивале 888Live в Розвадове.

Как оказалось, это далеко не его предел, и в Барселоне Поп продолжил победную поступь, став чемпионом хайроллера с бай-ином в €2,200.

Всего в этом турнире приняли участие 70 игроков, а среди послов покера от 888poker последним выбросил флаг Доминик Нитше.

Он сумел добраться до финального стола, но дальше фортуна не улыбнулась немцу, который и занял 9-е место.

Второй титул фестивалей принесу Каталину Попу €40,000 призовых, и надежду на дальнейший успех на серии в барселонском Gran Casino.

Выплаты финального стола хайроллер: