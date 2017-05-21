Больше 600 участников зашли в «мейн» на протяжении первых трех стартовых дней при бай-ине в €1,100. В их числе были и такие известные игроки, как Алекс Торелли, Уильям Кассуф и Кейт Холл, которые сразу же засветились в верхней половине чипкаунта.
Впрочем, восемь игроков решили заново начать турнир для себя прямо со Дня 2, однако их стартовые стеки будут всего в размере 13 больших блайндов.
Сегодня на старт Дня 2 выйдет порядка 200 человек, и плану у все один – досидеть до финального стола, который намечен на завтра.
Звездный десант со всего мира
Среди элитных игроков в покер на серии в Барселоне не обошлось и без звездного десанта послов покера от 888poker.
Все в сборе.
Честь своего покер рума защищали Кара Скотт, София Левгрен, Доминик Нитше, Натали Хоф, бразильский отряд в лицах Бруно Политано, Бруно Каваути, Николау Вилла-Лобоса и экс-футбольной звезды Денилсона.
И это далеко не весь звездный список, ибо турниры серии 888Live привлекают и немало «сторонних» профессионалов, среди которых в Барселоне были отмечены Патрик Антониус, Майкл Мизрахи, Стейси Матусон, Эма Займович, Фернандо Понс и другие.
Кстати, и Понс и Политано в свое время сыграли в «Ноябрьской девятке», а теперь оба прошли и в День 2.
Победитель Главного события получил призовую сумму в размере €110,000, в то время как минимальная выплата (за 72-е место), составит €2,100. Но это ровно на €2,100 больше, чем получит баббл-бой, занявший обидное 73-е место.
Кстати, здесь можно смотреть ТВ стрим с покерного стола в Барселоне во время Дня 2:
Поп идет в мир
Румынский игрок Каталин Поп уже попал в сводки покерных изданий в феврале этого года, когда выиграл «мейн» на фестивале 888Live в Розвадове.
Как оказалось, это далеко не его предел, и в Барселоне Поп продолжил победную поступь, став чемпионом хайроллера с бай-ином в €2,200.
Всего в этом турнире приняли участие 70 игроков, а среди послов покера от 888poker последним выбросил флаг Доминик Нитше.
Он сумел добраться до финального стола, но дальше фортуна не улыбнулась немцу, который и занял 9-е место.
Второй титул фестивалей принесу Каталину Попу €40,000 призовых, и надежду на дальнейший успех на серии в барселонском Gran Casino.
Выплаты финального стола хайроллер:
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Каталин Поп
|
Румыния
|
€40,000
|
2
|
Фрейзер Макинтайр
|
Великобритания
|
€28,000
|
3
|
Серхио Эскот
|
Испания
|
€18,000
|
4
|
Петер Яксланд
|
Дания
|
€14,000
|
5
|
Франсуа Эвард
|
Швейцария
|
€10,000
|
6
|
Гордон Ханти
|
Великобритания
|
€8000
|
7
|
Олег Егоров
|
Россия
|
€6750
|
8
|
Хампус Перссон
|
Швеция
|
€5500
|
9
|
Доминик Нитше
|
Германия
|
€4150
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