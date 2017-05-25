Это был последний крупный покерный фестиваль в Европе накануне старта Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе.

Неудивительно, что в Барселону на последнюю «тренировку» приехало немало известных покерных игроков, но победа в Главном событии досталась темной лошадке из Италии.

Впрочем, Луиджи Шехаде является скорее восходящей звездой, ибо сейчас он точно на волне успеха. Месяц назад юный итальянец стал первым среди 2,500 игроков в местном Campione Casino.

И вот, новый успех – фантастическая победа в Gran Casino de Barcelona, где и проходил крупнейший в истории 888poker фестиваль.

А почему крупнейший? Да потому, что в Главном событии с бай-ином в €1,100 приняли участие более 600 игроков, включая всех послов покера от 888poker и десятков профессионалов и просто знаменитостей из мира покера и не только.

Никто не хотел вылетать

Отличие турнира для любителей резко проявляется с ростом призовых выплат, когда для любого участника дойти до следующего «пейджампа» уже отличное достижение.

Кейт Холл.

В результате продолжительность турнира растет, а затем приходит момент, когда фишек за столом становится очень мало, и игроки вынуждены идти в олл-ин почти в каждой раздаче.

Так финальный стол с 9 до 4 человек сократился буквально за 45 минут, а затем наступила пауза.

И все-таки на 4-м месте покинула «мейн» яркая представительница США Кейт Холл, которая не смогла удвоиться с А-6 против К-Т Шехаде.

С этого момента преимущество итальянца над оставшимися двумя оппонентами было уже слишком велико.

888poker Make it Big, выплаты финального стола:

Место Имя Страна Призовые

1 Луиджи Шехаде Италия €110,000 2 Карлос Гарсия Родригес Испания €75,000 3 Хосе Альберто Лопес Гонзалес Испания €50,000 4 Кейт Холл США €35,000 5 Стефан Эриксон Швеция €27,000 6 Хамза Мири Германия €22,000 7 Хайме Руэдо Сампедро Испания €18,000 8 Марко Регоначи Италия €15,000 9 Хавьер де Висенте Мигель Испания €11,240

Про и селебрити

Фестивали 888poker – это не только игра в покер, но и отличный отдых, который по душе и медийным персонам.

На турнир приехали все послы покер рума – Кара Скотт, София Левгрен, Доминик Нитше, Бруно Политано, Бруно Каваути, Николау Вилла-Лобос и даже бразильская футбольная экс-суперзвезда Денилсон.

Им достойную компанию составляли не менее легендарные игроки в покер, как Патрик Антониус, Майкл Мизраки, Уилл Кассуф, Стейси Матусон, Кейт Холл, Алек Торелли, Эма Займович, Фернандо Понс и многие другие.

Пока Барселона, привет WSOP!

Однако фестиваль 888Live в Барселону уже история, а впереди старт главного турнира года – WSOP в Лас-Вегасе.

И на 888poker по-прежнему есть возможность выиграть поездку в Лас-Вегас, участвуя в ежедневных акциях.

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListingsRussia.