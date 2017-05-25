Неудивительно, что в Барселону на последнюю «тренировку» приехало немало известных покерных игроков, но победа в Главном событии досталась темной лошадке из Италии.
Впрочем, Луиджи Шехаде является скорее восходящей звездой, ибо сейчас он точно на волне успеха. Месяц назад юный итальянец стал первым среди 2,500 игроков в местном Campione Casino.
И вот, новый успех – фантастическая победа в Gran Casino de Barcelona, где и проходил крупнейший в истории 888poker фестиваль.
А почему крупнейший? Да потому, что в Главном событии с бай-ином в €1,100 приняли участие более 600 игроков, включая всех послов покера от 888poker и десятков профессионалов и просто знаменитостей из мира покера и не только.
Никто не хотел вылетать
Отличие турнира для любителей резко проявляется с ростом призовых выплат, когда для любого участника дойти до следующего «пейджампа» уже отличное достижение.
Кейт Холл.
В результате продолжительность турнира растет, а затем приходит момент, когда фишек за столом становится очень мало, и игроки вынуждены идти в олл-ин почти в каждой раздаче.
Так финальный стол с 9 до 4 человек сократился буквально за 45 минут, а затем наступила пауза.
И все-таки на 4-м месте покинула «мейн» яркая представительница США Кейт Холл, которая не смогла удвоиться с А-6 против К-Т Шехаде.
С этого момента преимущество итальянца над оставшимися двумя оппонентами было уже слишком велико.
888poker Make it Big, выплаты финального стола:
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Луиджи Шехаде
|
Италия
|
€110,000
|
2
|
Карлос Гарсия Родригес
|
Испания
|
€75,000
|
3
|
Хосе Альберто Лопес Гонзалес
|
Испания
|
€50,000
|
4
|
Кейт Холл
|
США
|
€35,000
|
5
|
Стефан Эриксон
|
Швеция
|
€27,000
|
6
|
Хамза Мири
|
Германия
|
€22,000
|
7
|
Хайме Руэдо Сампедро
|
Испания
|
€18,000
|
8
|
Марко Регоначи
|
Италия
|
€15,000
|
9
|
Хавьер де Висенте Мигель
|
Испания
|
€11,240
Про и селебрити
Фестивали 888poker – это не только игра в покер, но и отличный отдых, который по душе и медийным персонам.
На турнир приехали все послы покер рума – Кара Скотт, София Левгрен, Доминик Нитше, Бруно Политано, Бруно Каваути, Николау Вилла-Лобос и даже бразильская футбольная экс-суперзвезда Денилсон.
Им достойную компанию составляли не менее легендарные игроки в покер, как Патрик Антониус, Майкл Мизраки, Уилл Кассуф, Стейси Матусон, Кейт Холл, Алек Торелли, Эма Займович, Фернандо Понс и многие другие.
Пока Барселона, привет WSOP!
Однако фестиваль 888Live в Барселону уже история, а впереди старт главного турнира года – WSOP в Лас-Вегасе.
И на 888poker по-прежнему есть возможность выиграть поездку в Лас-Вегас, участвуя в ежедневных акциях.
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