Покер > Новости покера > Новости 888poker

Итальянец Луиджи Шехаде выиграл 888Live в Барселоне!

Optimized NWM 888live barcelona festival finale 136 5
Триумфатор Барселоны.
Похожие статьи
17 Май 2017
15 Май 2017
4 Май 2017
3 Май 2017
28 Апрель 2017

Это был последний крупный покерный фестиваль в Европе накануне старта Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе.

Неудивительно, что в Барселону на последнюю «тренировку» приехало немало известных покерных игроков, но победа в Главном событии досталась темной лошадке из Италии.

Впрочем, Луиджи Шехаде является скорее восходящей звездой, ибо сейчас он точно на волне успеха. Месяц назад юный итальянец стал первым среди 2,500 игроков в местном Campione Casino.

И вот, новый успех – фантастическая победа в Gran Casino de Barcelona, где и проходил крупнейший в истории 888poker фестиваль.

А почему крупнейший? Да потому, что в Главном событии с бай-ином в €1,100 приняли участие более 600 игроков, включая всех послов покера от 888poker и десятков профессионалов и просто знаменитостей из мира покера и не только.

Никто не хотел вылетать

Отличие турнира для любителей резко проявляется с ростом призовых выплат, когда для любого участника дойти до следующего «пейджампа» уже отличное достижение.

888live barcelona festival finale 135 11
Кейт Холл.

В результате продолжительность турнира растет, а затем приходит момент, когда фишек за столом становится очень мало, и игроки вынуждены идти в олл-ин почти в каждой раздаче.

Так финальный стол с 9 до 4 человек сократился буквально за 45 минут, а затем наступила пауза.

И все-таки на 4-м месте покинула «мейн» яркая представительница США Кейт Холл, которая не смогла удвоиться с А-6 против К-Т Шехаде.

С этого момента преимущество итальянца над оставшимися двумя оппонентами было уже слишком велико.

888poker Make it Big, выплаты финального стола:

Место

Имя

Страна

Призовые

1

Луиджи Шехаде

Италия

€110,000

2

Карлос Гарсия Родригес

Испания

€75,000

3

Хосе Альберто Лопес Гонзалес

Испания

€50,000

4

Кейт Холл

США

€35,000

5

Стефан Эриксон

Швеция

€27,000

6

Хамза Мири

Германия

€22,000

7

Хайме Руэдо Сампедро

Испания

€18,000

8

Марко Регоначи

Италия

€15,000

9

Хавьер де Висенте Мигель

Испания

€11,240

 

Про и селебрити

Фестивали 888poker – это не только игра в покер, но и отличный отдых, который по душе и медийным персонам.

На турнир приехали все послы покер рума – Кара Скотт, София Левгрен, Доминик Нитше, Бруно Политано, Бруно Каваути, Николау Вилла-Лобос и даже бразильская футбольная экс-суперзвезда Денилсон.

Им достойную компанию составляли не менее легендарные игроки в покер, как Патрик Антониус, Майкл Мизраки, Уилл Кассуф, Стейси Матусон, Кейт Холл, Алек Торелли, Эма Займович, Фернандо Понс и многие другие.

Пока Барселона, привет WSOP!

Однако фестиваль 888Live в Барселону уже история, а впереди старт главного турнира года – WSOP в Лас-Вегасе.

И на 888poker по-прежнему есть возможность выиграть поездку в Лас-Вегас, участвуя в ежедневных акциях.

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListingsRussia.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 PokerStars $600 Обзор
3 William Hill Poker $2,000 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 