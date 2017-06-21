Совсем скоро определятся и участники команд из онлайн отбора, чтобы достойно выступить в Главном событии WSOP-2017.

А пока самое время вспомнить, что же такое этот проект - «8-Team» от 888poker на WSOP-2017 – и почему в нем будет непременно весело играть.

Вкратце, выиграйте поездку на WSOP через 888poker, чтобы стать участником специальной команды из трех человек от каждой страны-участницы.

Пять команд – пять стран

Соревнование «8-Teams» состоит лишь из 5 команд, что поначалу кажется нелогичным. Однако речь идет о командах 888poker, каждая из которых будет состоять из капитана, его правой руки и, возможно, вас!

Пять команд представляют 5 стран: Германию, Бразилию, Канаду, Великобританию и Швецию. И каждую возглавляет официальный посол покера от 888poker.

Доминик Нитше - Германия

Бруно Политано - Бразилия

Паркер Тэлбот - Канада

Крис Мурман - Великобритания

София Левгрен - Швеция

Как попасть в команду?

Все очень просто и традиционно – вам нужно «лишь» успешно пройти отбор в Главное событие WSOP-2017 через онлайн-сателлиты на 888poker.

Хорош ли Мурман для капитана?

Причем вы можете воспользоваться как системой степ-сателлитов, так и попробовать свои силы в 10-долларового BLAST Sit-and-Go, где в числе призов есть и путевка в Лас-Вегас.

В любом случае пакет участника Главного события стоит 12,500 долларов и включает в себя проживание в 4-звездочном отеле и билет в «мейн».

Последний сателлит на WSOP на 888poker пройдет в конце этой недели, в воскресенье в 23.30 по московскому времени.

Как только все сателлиты будут закончены, в 888poker определят пятерых участников команд, и их супер-поездка в Вегас начнется с этого момента.

Зачем нам «правая рука»?

Как мы уже сказали, у каждой команды, кроме капитана и онлайн-игрока, будет еще по помощнику капитана, которого официально кличут «правой рукой».

Эта пятерка также будет участвовать в «мейне» WSOP, оказывая по мере возможности помощь вам, как счастливчику из онлайн отбора.

Итак, помощниками станут:

экс-звезды футбола – Марио Баслер (Германия) и Денилсон (Бразилия),

Заслуженные лауреаты WSOP – Гриффин Бенджер (Канада) и Уилл Кассуф (Великобритания),

а также – чемпион мира по покеру 2014 – Мартин Якобсон (Швеция).

Германия – Марио Баслер

В последнее время показал ряд хороших результатов в покере на фестивалях 888Live в Розвадове и Барселоне. В свое время играл за мюнхенскую «Баварию», а также провел 30 матчей за сборную Германии с 1994 по 1998 год, благодаря чему стал чемпионом Европы в 1996 году.

Бразилия – Денилсон

В покере пока новичок, но в мировом футболе прославился тем, что был самым дорогим игроков в конце 90-х, когда его купил испанский «Бетис». К сожалению, стать новым Роналдо у него не получилось.

Канада – Гриффин Бенджер

Есть только один Якобсон в покере!

Участник последней в истории «Ноябрьской девятки», а также легенда игры в «Каунтер-страйк», в которой он стал богом еще до начала покерной карьеры.

Великобритания – Уилл Кассуф

Самый скандальный игрок современного покера, но при этом показывает очень высокие результаты.

В общем, мистер «9-хай, как босс» в дополнительном представлении не нуждается.

Швеция – Мартин Якобсон

Получать такого помощника – это большая привилегия для любого игрока в покерном мире.

О нем говорят, что Якобсон самый заслуженный из всех победителей «Ноябрьской девятки».

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