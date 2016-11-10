Шведский игрок-любитель Эрик Томми Хирвонен затащил первый турнир от 888poker на «Битве за Мальту». Отметим, что количество регистраций вдвое превысило стартовую вместимость турнира.

Напомним, что юбилейная «Битва за Мальту» закончилась лишь поздним вечером в понедельник, когда швед Роберт Берглунд – начавший недавно карьеру про-игрока – выиграл Главное событие.

Это был отличный финал, в котором сыграли представители шести стран, причем два игрока за столом были еще и лучшими друзьями, приехавшими отдохнуть и поиграть в покер на «Битве».

Главное событие снова собрало рекордное количество игроков, такой же ажиотаж был и в сайд-ивентах, каждый из которых стал больше и лучше.

888poker идет навстречу

На этот раз у нас был и первый спонсорский турнир от 888poker. Логично, что бай-ин в него был 88+8 евро, и изначально планировалось не больше 100 игроков в нем.

Однако интерес со стороны участников «Битвы» был настолько высок, что благодаря поздней регистрации в нем сыграло почти в два раза больше человек.

В итоге, призовой фонд достиг отметки в €18,000, что, впрочем, привело к значительному увеличению продолжительности турнира.

«Я думаю, все пройдет довольно быстро», - сказал один из флормэнов ближе к полуночи, - «потому, что структура турнира довольно быстрая».

София Левгрен знает толк.

Но, турнир “Win the button” закончился лишь под утро. Если вы не знакомы с такой концепцией, то суть турнира в том, что участник, выигравший предыдущую раздачу, становится на позицию баттона в следующей.

Лишь в 6 утра Эрик Хирвонен из Швеции и Сальваторе Гамидо из Италии сыграли-таки последнюю раздачу турнира, после которой все фишки за столом оказались у северянина.

Поделили на двоих

Впрочем, к тому момент Хирвонен и Гамидо заключили сделку, поделив остаток призового фонда в €7,440, из которых первому досталось €4,000, а итальянцу - €3,440.

И, конечно же, оба игрока получили по замечательному трофею в виде мальтийских рыцарей.

«Это круто», - сказал шведский игрок, - «у меня двое парней дома – 10 и 12 лет. Им он точно понравится».

Хирвонен играл также и в Главном событии «Битвы за Мальту», но после хорошего старта словил несколько бед-битов и вылетел до зоны ИТМ.

«Я прошел в Топ-10 по итогам Дня 1А, но затем все пошло не так, как хотелось бы. Впрочем, победа в этом турнир компенсирует мне все», - заметил швед.

Выплаты финального стола 888 “Win the Button”:

1 Томми Эрик Хирвонен €4,000 2 Сальваторе Гамидо €3,440 3 Ассаф Масуд Булос €1,860 4 Ян Терье Кристофер Клок €1,490 5 Антонио Ла Рокка €1,310 6 Памела Граффолье €1,120 7 Сальваторе Монтанья €930 8 Гэри Эрнест Трегунно €750 9 Майвелоз Фернандез €559

Подробнее о результатах «Битвы за Мальту – 2016» можно узнать на специальной странице здесь.

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