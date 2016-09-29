Покер > Новости покера > Новости 888poker

888 назван цифровым оператором года на Global Gaming Awards

gga 2016
Похожие статьи
2 Октябрь 2017
19 Сентябрь 2017
18 Сентябрь 2017
13 Сентябрь 2017
11 Сентябрь 2017

Подходящий покер рум

888poker

Эксклюзивный бонус

100%

до

$888

Получить! Читать обзор

Церемония 2016 Global Gaming Awards (GGA) прошла в Лас-Вегасе в минувшие выходные, и компания 888 получила один из самых главных призов.

Что из себя представляет GGA? Это премия, которой издание Gambling Insider в партнерстве с  American Gaming Association, Reed Exhibitions и G2E Vegas награждает номинантов, чтобы «понять и оценить их вклад в развитие и инновации не только в онлайн индустрии, но в оффлайн-игроковом секторе».

Возвращаясь в нашему онлайну, отметим, что «восьмерки» получили самую престижную премию «Оператор года», хотя в соперниках у них были все самые лучшие.

Новые кампании сыграли роль

Надо ли говорить, что эта победа 888 стала первой в их истории, и мало кто ожидал, что среди оппонентов не найдется более «удачливой» компании.

Digital operator Gold2

Судите сами по списку ниже:

  • 888Holdings - 888poker.com
  • Amaya - PokerStars
  • Bet365 Group
  • Betclick Everest Group
  • Betway
  • DraftKings
  • FanDuel
  • GVC Holdings
  • Paddy Power Betfair
  • Unibet

Любая из этих компаний достойна победа, которая до этого регулярно уходила в сторону PokerStars, что тоже неудивительно.

Однако в этот раз жюри учло ставку 888 на новые кампании и программы привлечения пользователей, что позволило им бросить реальный вызов лидеру онлайн покера в виде PokerStars.

Главный редактор Gambling Insider Алекс Хэммонд в своей речи сказал следующее:

«Поздравляем 888 с их первой победой в Global Gaming Award, как лучшего в мире онлайн оператора, который решил дать бой гиганту индустрии – PokerStars, принеся немало нового в индустрию онлайн покера за последние 12 месяцев, как в США, так и в Европе».

itai frieberger
Итай Фрайбергер.

Недавно назначенный руководителем «восьмерок» Итай Фрайбергер так прокомментировал эту новость:

«Мы очень рады, что смогли получить столь ценную премию, работая на этом до предела насыщенном рынке онлайн покера. Мы очень рады, что наши новые программы и меры по привлечению новых игроков оказались достойно оценены».

О Global Gaming Awards

Напомним, что Global Gaming Awards – это ежегодная церемония, во время определяются лучшие компании по многим показателям, а их судьбу вершит панель жюри из 60  руководителей высшего звена тех самых компаний.

В этом году было 12 номинаций, список победителей в которых вы найдете ниже:

Land-Based Operator

MGM Resorts International

Digital Operator

888 Holdings for 888poker

Casino Product

IGT Play-Spot

Digital Product

Microgaming – Quickfire

Digital Acquisition Program

Unibet

Customer Loyalty Program

MGM Resorts International

Land-Based Industry Supplier

SG Interactive – SG Universe

Responsible Business

Geo Comply

North America Executive

Maureen Sweeney

Подробнее о церемонии можно прочитать на globalgamingawards.com.

Если у вас еще нет аккаунта на "восьмерках", то пройдите на страничку обзора 888poker от PokerListings, чтобы узнать о всех преимуществах регистрации через наш сайт.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker 888 $ Обзор
2 PokerStars 600 $ Обзор
3 Party Poker 500 $ Обзор
4 Full Tilt 600 $ Обзор
Все обзоры покер румов »
888poker
100% до 888 $
Читать обзор
No Articles Found
Новые видео »
Все видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2018 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page