Церемония 2016 Global Gaming Awards (GGA) прошла в Лас-Вегасе в минувшие выходные, и компания 888 получила один из самых главных призов.

Что из себя представляет GGA? Это премия, которой издание Gambling Insider в партнерстве с American Gaming Association, Reed Exhibitions и G2E Vegas награждает номинантов, чтобы «понять и оценить их вклад в развитие и инновации не только в онлайн индустрии, но в оффлайн-игроковом секторе».

Возвращаясь в нашему онлайну, отметим, что «восьмерки» получили самую престижную премию «Оператор года», хотя в соперниках у них были все самые лучшие.

Новые кампании сыграли роль

Надо ли говорить, что эта победа 888 стала первой в их истории, и мало кто ожидал, что среди оппонентов не найдется более «удачливой» компании.

Судите сами по списку ниже:

888Holdings - 888poker.com

Amaya - PokerStars

Bet365 Group

Betclick Everest Group

Betway

DraftKings

FanDuel

GVC Holdings

Paddy Power Betfair

Unibet

Любая из этих компаний достойна победа, которая до этого регулярно уходила в сторону PokerStars, что тоже неудивительно.

Однако в этот раз жюри учло ставку 888 на новые кампании и программы привлечения пользователей, что позволило им бросить реальный вызов лидеру онлайн покера в виде PokerStars.

Главный редактор Gambling Insider Алекс Хэммонд в своей речи сказал следующее:

«Поздравляем 888 с их первой победой в Global Gaming Award, как лучшего в мире онлайн оператора, который решил дать бой гиганту индустрии – PokerStars, принеся немало нового в индустрию онлайн покера за последние 12 месяцев, как в США, так и в Европе».

Итай Фрайбергер.

Недавно назначенный руководителем «восьмерок» Итай Фрайбергер так прокомментировал эту новость:

«Мы очень рады, что смогли получить столь ценную премию, работая на этом до предела насыщенном рынке онлайн покера. Мы очень рады, что наши новые программы и меры по привлечению новых игроков оказались достойно оценены».

О Global Gaming Awards

Напомним, что Global Gaming Awards – это ежегодная церемония, во время определяются лучшие компании по многим показателям, а их судьбу вершит панель жюри из 60 руководителей высшего звена тех самых компаний.

В этом году было 12 номинаций, список победителей в которых вы найдете ниже:

Land-Based Operator MGM Resorts International Digital Operator 888 Holdings for 888poker Casino Product IGT Play-Spot Digital Product Microgaming – Quickfire Digital Acquisition Program Unibet Customer Loyalty Program MGM Resorts International Land-Based Industry Supplier SG Interactive – SG Universe Responsible Business Geo Comply North America Executive Maureen Sweeney

Подробнее о церемонии можно прочитать на globalgamingawards.com.

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