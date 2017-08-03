Не так давно отгремели покерные баталии на Мировой серии в Лас-Вегасе, но на 888poker пауз не бывает, и сегодня итоги серии Micro ChampionChips.

Главное событие серии собрали за столами 2,534 игрока, которые при бай-ине в 30 долларов сгенерировали призовой фонд свыше $100,000!

И это в два раза больше гарантированного призового фонда, а значит «мейн», как, впрочем, и всю серию, можно считать успешно пройденным этапом на 888poker.

Кстати, победителем Главного события стал бразильский игрок gkamei09, получивший за свои старания титул чемпиона и более 14,000 долларов призовых денег.

Тем временем, покерный про от 888poker Паркер Тэлбот выиграл турнир «Крокодил», пока его партнер по посольскому цеху Доминик Нитше вовсю рубился в $100 BLAST.

Бразильское доминирование

Не поверите, но за финальным столом Главного события Micro ChampionChips было 5 бразильцев, поэтому попадание сразу двух из них в хедз-ап уже не выглядит чем-то неожиданным.

В итогеgkamei09 переиграл PheresAA, став первым чемпионом новой серии на 888poker.

Выплаты финального стола «мейна» Micro ChampionChips:

1 gkamei09 Бразилия $14,189 2 PheresAA Бразилия $10,380 3 Sacracoronaa Голландия $7523 4 Guialves27 Бразилия $5618 5 Ilovetyumen Россия $3942 6 Gabthetank Германия $1904 7 DeoRibeiro Бразилия $1142 8 JoeTFish Канада $1142 9 NevilleWeeee Бразилия $857

Тэлбот затащил «крокодила»

Воскресным вечером Паркер «888tonkaaaa» Тэлбот делал свой обычный стрим с игры в покер руме, четыре раза попав за финальные столы «воскресников» на 888poker!

В смысле, сам играл – сам попал. Более того, «Крокодил» с бай-ином в 160 долларов он сумел даже выиграть, получив почти 32 тысячи долларов призовых.

Всего в этом турнире приняли участие 213 игроков.

WE BACK BOYS. I REPEAT. WE ARE BACK. 4 final tables today $14000 in cashes and a Crocodile ship. WOOOOOOO #888poker back tuesday for moreeee pic.twitter.com/AToDPno9ER — tonkaaaap (@tonkaaaap) July 31, 2017

Нитше сражается в «бластах»

Надо ли напоминать, что BLAST-покер это совершенно новый формат покера на 888poker.

И этим воскресеньем в него отлично играл посол покера от 888poker – немец Доминик Нитше.

Всего он сыграл 19 турниров в формате BLAST с бай-ином в 100 долларов каждый, выиграв 6 из них.

Конечно, для немца это было только дополнительная игра, ведь параллельно Нитше играл сразу в нескольких крупных турнирах - $100,000 Mega Deep, $100,000 Baby Whale и $40,000 Turbo Mega Deep.

Он также пытался отобраться в Главное событие WSOPE в Розвадов в ноябре, но, однако, пока фортуна решила не баловать одного из самых титулованных немецких игроков.

Впрочем, наверняка Нитше поедет в Розвадов в любом случае, ибо без него серия «не будет иметь смысла» по мнению Нормана Чада.

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