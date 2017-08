Главное событие серии собрали за столами 2,534 игрока, которые при бай-ине в 30 долларов сгенерировали призовой фонд свыше $100,000!

И это в два раза больше гарантированного призового фонда, а значит «мейн», как, впрочем, и всю серию, можно считать успешно пройденным этапом на 888poker.

Кстати, победителем Главного события стал бразильский игрок gkamei09, получивший за свои старания титул чемпиона и более 14,000 долларов призовых денег.

Тем временем, покерный про от 888poker Паркер Тэлбот выиграл турнир «Крокодил», пока его партнер по посольскому цеху Доминик Нитше вовсю рубился в $100 BLAST.

Не поверите, но за финальным столом Главного события Micro ChampionChips было 5 бразильцев, поэтому попадание сразу двух из них в хедз-ап уже не выглядит чем-то неожиданным.

В итогеgkamei09 переиграл PheresAA, став первым чемпионом новой серии на 888poker.

Воскресным вечером Паркер «888tonkaaaa» Тэлбот делал свой обычный стрим с игры в покер руме, четыре раза попав за финальные столы «воскресников» на 888poker!

В смысле, сам играл – сам попал. Более того, «Крокодил» с бай-ином в 160 долларов он сумел даже выиграть, получив почти 32 тысячи долларов призовых.

Всего в этом турнире приняли участие 213 игроков.

WE BACK BOYS. I REPEAT. WE ARE BACK. 4 final tables today $14000 in cashes and a Crocodile ship. WOOOOOOO #888poker back tuesday for moreeee pic.twitter.com/AToDPno9ER