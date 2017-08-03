Эксклюзивный бонус
100%
до
$888
Не так давно отгремели покерные баталии на Мировой серии в Лас-Вегасе, но на 888poker пауз не бывает, и сегодня итоги серии Micro ChampionChips.
Главное событие серии собрали за столами 2,534 игрока, которые при бай-ине в 30 долларов сгенерировали призовой фонд свыше $100,000!
И это в два раза больше гарантированного призового фонда, а значит «мейн», как, впрочем, и всю серию, можно считать успешно пройденным этапом на 888poker.
Кстати, победителем Главного события стал бразильский игрок gkamei09, получивший за свои старания титул чемпиона и более 14,000 долларов призовых денег.
Тем временем, покерный про от 888poker Паркер Тэлбот выиграл турнир «Крокодил», пока его партнер по посольскому цеху Доминик Нитше вовсю рубился в $100 BLAST.
Не поверите, но за финальным столом Главного события Micro ChampionChips было 5 бразильцев, поэтому попадание сразу двух из них в хедз-ап уже не выглядит чем-то неожиданным.
В итогеgkamei09 переиграл PheresAA, став первым чемпионом новой серии на 888poker.
|
1
|
gkamei09
|
Бразилия
|
$14,189
|
2
|
PheresAA
|
Бразилия
|
$10,380
|
3
|
Sacracoronaa
|
Голландия
|
$7523
|
4
|
Guialves27
|
Бразилия
|
$5618
|
5
|
Ilovetyumen
|
Россия
|
$3942
|
6
|
Gabthetank
|
Германия
|
$1904
|
7
|
DeoRibeiro
|
Бразилия
|
$1142
|
8
|
JoeTFish
|
Канада
|
$1142
|
9
|
NevilleWeeee
|
Бразилия
|
$857
Воскресным вечером Паркер «888tonkaaaa» Тэлбот делал свой обычный стрим с игры в покер руме, четыре раза попав за финальные столы «воскресников» на 888poker!
В смысле, сам играл – сам попал. Более того, «Крокодил» с бай-ином в 160 долларов он сумел даже выиграть, получив почти 32 тысячи долларов призовых.
Всего в этом турнире приняли участие 213 игроков.
WE BACK BOYS. I REPEAT. WE ARE BACK. 4 final tables today $14000 in cashes and a Crocodile ship. WOOOOOOO #888poker back tuesday for moreeee pic.twitter.com/AToDPno9ER— tonkaaaap (@tonkaaaap) July 31, 2017
Надо ли напоминать, что BLAST-покер это совершенно новый формат покера на 888poker.
И этим воскресеньем в него отлично играл посол покера от 888poker – немец Доминик Нитше.
Всего он сыграл 19 турниров в формате BLAST с бай-ином в 100 долларов каждый, выиграв 6 из них.
Конечно, для немца это было только дополнительная игра, ведь параллельно Нитше играл сразу в нескольких крупных турнирах - $100,000 Mega Deep, $100,000 Baby Whale и $40,000 Turbo Mega Deep.
Он также пытался отобраться в Главное событие WSOPE в Розвадов в ноябре, но, однако, пока фортуна решила не баловать одного из самых титулованных немецких игроков.
Впрочем, наверняка Нитше поедет в Розвадов в любом случае, ибо без него серия «не будет иметь смысла» по мнению Нормана Чада.
Словом все, что вам надо – это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|Party Poker
|$500
|Обзор
|4
|Full Tilt
|$600
|Обзор
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев