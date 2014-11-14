Именно такое расстояние мне необходимо преодолеть, чтобы посетить ближайшие казино ко мне. Азов-Сити для меня место, которое реальнее всего посетить. И у меня возник вопрос: А какой турнирный покер я могу там поиграть?

Решил найти и разобраться с этим. Первым в мое обозрение попал ORACUL. И он не разочаровал. Во что поиграть, какие взносы и какие гарантированные турниры, все легко доступно. Стоимость игры в турниры не такая уж и дорогая. В 2009 году почти такие же бай-ины были и в нашем покерном клубе.

Турниры начинаются от 300 рублей. Да-да именно от трехсот. Соответственно и гарантия этого турнира оставляет желать лучшего, всего 25 000 рублей. Как по мне, так самые оптимальные турниры идут с понедельника по среду включительно. В понедельник можно отыграть турбо турнир с бай-ином в 1000 рублей и гарантом в 50 000 рублей. Вторник и среду бай-ины 3000 и 2000 соответственно. Гарантия у них почти одинаковая вторник 90к и среда 80к.

ORACUL проводятся два дорогих турнира с гарантированным призовым фондом в один миллион и полмиллиона. Правда, рублей, а не долларов. Проводятся они ежемесячно и вход в миллионик составляет 22к.

Для игры в турнирный покер имеется отдельный зал от игровых автоматов и рулетки, что очень радует, что не будет мешать посторонний шум и бегающие туда-сюда люди. Возможно, что если количество игроков больше чем предусмотрено, то добавляется стол из зала. А в общем казино достаточно красивое, все в шелках или похоже на шелка.

Как оказывается, поиграть можно и в России только не на таком размашистом уровне как на EPT, RPT. Возможно, что когда наши казино наберут максимальные обороты, они с легкостью смогут принять и ETP и RPT. Тем более игорные зоны должны хоть немного, но конкурировать между собой, а если будет хоть какая то конкуренция в плане проведения покерных серии, то будет повышаться уровень принимающей стороны.

Говоря простым человеческим языком казино прекрасно и шикарно. Играть есть во что. Проблема остается лишь одна и это трансфер. Ни каких прямых рейсов в ближайшие населенные пункты, откуда курсируют автобусы, нет. Значит, добираться окольными путями для того, чтобы потешить себя.

Удачи вам в игре!