Во втором по величине онлайн покер руме не снижают обороты, предлагая своим игрокам все новые акции, которые сейчас нацелены на Мировую серию в Лас-Вегасе.

Итак, что же нам ожидать теперь? Правильно, участие в одной команде с профессионалом!

Вообще, в каждой команде будет по капитану, его «правой руке» и тому самому счастливчику из онлайн отбора на 888poker.

И этим последним может стать ты!

Невероятно, но если тебе удастся пройти все испытания отбора, но на Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе ты будешь играть в компании с лучшими из лучших, и они помогут тебе сделать это незабываемым приключением.

Квест на 10 миллионов – это просто

Во-первых, 888poker – это официальный и эксклюзивный партнер WSOP в онлайн покере. Отсюда следует простой вывод: если вы хотите отправиться в Вегас и сыграть на Мировой серии, но не знаете, с чего начать – включайте лобби 888poker.

Кстати, если пройдя квалификацию на «восьмерках», вы сумеете выиграть Главное событие Мировой серии, то 888poker добавит ровно столько денег к призовым за первое место, чтобы итоговая сумма составила не меньше 10 миллионов долларов.

С ним в одной команде!

А если эта задача кажется вам нереальной, то начните с акции «Команда-8», ибо послы покера от 888 будут помогать на протяжении всего турнира.

Итак, у нас есть 5 команд-стран, которыми являются – Бразилия, Канада, Германия, Швеция и Великобритания.

Соответственно, капитанами команд стали участник «Ноябрьской девятки» от Бразилии – Бруно Политано, звезда покерных Тwitch-трансляций канадец Паркер Тэлбот, обладатель трех браслетов WSOP под немецким флагом Доминик Нитше.

А также прекрасная покеристка из Швеции – София Левгрен, и, наконец, король покерных онлайн турниров – англичанин Крис Мурман.

Кассуф – первым стал «правой рукой»

Как только стало известно, что у каждого капитана будет свой помощник в команде, сразу же было объявлено, что первым роль «старпома» примерит Уильям «9-хай, как босс» Кассуф, который и будет ассистировать Мурману.

Впрочем, помогать ли или скорей забалтывать оппонентов, но это уже другой вопрос.

Остальные помощники станут известны в ближайшие дни.

Пока же начинайте игру, время у вас осталось не так много. Имена победителей из онлайн будут объявлены 28 июня.

Кстати, лучший из них по итогам выступления на WSOP получит пакет участника Главного события WSOP-2018 от 888poker.

Начинай отбор сейчас!

Куда же без Кассуфа то?

Каждые четверг и воскресенье на 888poker проходят прямые отборочные турниры на WSOP, но бай-ин в них составляет 1,050 долларов.

Конечно, не каждому игрока по банкроллу такой стартовый взнос, но для его преодоления и существует система степ-сателлитов, в которой вы можете начинать свой поход в Лас-Вегас с любого уровня, вплоть до 1 цента.

Остальные уровни бай-инов следующие - 10c/$1/$5/$30/$160. Чем выше стартовый взнос, тем меньше вам надо будет проходить сателлитов, которые легко найти в лобби покер рума под закладками - All games > Tournaments > Live Events.

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