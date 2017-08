Иногда в покере происходят странные вещи. Сбрасываются фулхаусы, каре, тузы на префлопе. Логически объяснить это нельзя, можно лишь наблюдать, пребывая в дичайшем недоумении.

Как бывалые рыбаки мы иногда любим рассказывать истории о том, как в одной из домашних игр – в режиме Негреану-стайл – сфолдили стрит или флеш. Не лукавьте, такое бывает. И бог с ним, что привираем, ведь суть не в этом.

В какие-то моменты приходит вдохновение, сильное понимание того, что нужно поступить именно так. Иногда это срабатывает и мы превращаемся в покерных полубогов, а иногда все это заканчивается полным абсурдом…

Вот такие раздачи мы и собрали – семь самых известных и порой странных фолдов в истории покера.

1. Гари Петерсон сбрасывает фулхаус

Первый фолд в нашем списке был произведен Гари Петерсоном и относится к категории «WTF».

Не сказать, что перед нами величайшие покерные умы, но все же – даже новичок способен безошибочно читать собственную руку. В противном случае, фулхаусы фолдились бы налево и направо.

2. Роберто Романелло отказывается коллировать

Раздача имело место быть во время WSOP Main Event 2008. Возможно, кто-то ее даже помнит, хотя вряд ли, все-таки сколько лет прошло.

Хотя Майк Матусов ее точно не забыл, ведь именно он назвал этот фолд самым крутым в истории покера.

Попытайтесь вспомнить хотя бы один случай, когда игрок сбрасывает фулхаус и оказывается прав. Ниже именно он. И хотя оппонент Романелло совсем не скрывал силу своей руки, этот фолд действительно первосортный.

3. Шоу абсурда господина Фила Хельмута

Возьмем обычного игрока (не Фила), пригласим его на покерное телешоу, дадим 15 ББ, пару дам (до этого уже был опенрейз) и в 99% случаев он запушит (причем вполне оправданно).

Теперь заменим обычного игрока на Фила Хельмута, освященного покерными богами, обладающего непостижимым всеми смертными даром. После этого игра превратится в театр… театр абсурда:

4. Смирнов фолдит каре

Глупец или гений?

Пожалуй, этот фолд наделал больше всего шуму в покерном мире. Произошел он в не менее эпичном турнире – $1,111,111 Big One for One Drop во время World Series of Poker 2012.

Самые богатые, самые скилованные представители покера собрались, чтобы разыграть самый крупный куш в истории.

Одним из участников был российский бизнесмен Михаил Смирнов.

Что произошло? К сожалению, на видео этот момент не попал, однако сама раздача была описана не раз.

У Смирнова красные восьмерки – 8♦ 8♥. Он открывается, получает рейз от другого предпринимателя Джона Моргана, выходит флоп J♠ 8♣ 7♠. Россиянин ловит сет и делает ставку.

Оппонент коллирует, терн – 8♠. Каре! И снова бет – колл.

Ривер – K♠. Смирнов ставит в последний раз, Морган пушит…

И что делает наш игрок, имея вторую по силу руку на этом борде? Сбрасывает, причем в открытую.

Очевидцы вспоминают, как остальные игроки за столом чуть не попадали со своих мест.

Морган так и не показал свою руку. Будем считать, что у него были T♠ 9♠…

5. Дойл фолдит старший флеш

Господин Джейми Голд, выигравший самый большой куш в истории Мировой серии, некоторое время после этого ходил по лезвию. Он участвовал в многочисленных кэш-играх, вел себя крайне вызывающе, играл очень агрессивно.

Существенная часть из его $12 миллионов вернулась обратно в покерную экономику.

И вот Голд на High Stakes Poker, где попадает в пренеприятнейшую ситуацию: ловит флеш, в то время как у Брансона флеш старше. Многие полагали, что Голд наконец-таки поплатится за свою чрезмерную агрессию.

Что ж, смотрите, что случилось на самом деле, хотя в данном случае Дойл сделал все правильно – в большинстве случаев он был бы бит.

6. Сандра Науйокс сбрасывает стрит на ривере

Ну, это не совсем фолд с технической точки зрения, хотя он прекрасно вписывается в наш рейтинг.

По словам Сандры, было «уж слишком рано» для нормальной концентрации, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле заставило ее сбросить сильнейшую руку – да, да, дикая харизма мистера Тони Джи!

7. Иногда и тузов сбросить не грех

До Черной пятницы покерное телешоу PokerStars Big Game имело отличную репутацию и пользовалось успехом. В программе участвовали известные профессионалы и один любитель. Ему предоставляли стек в размере $100,000, порцию удачи и отправляли на растерзание покерным монстрам.

Любой профит поверх $100,000, полученный по прошествии 150 раздач, остается у претендента.

В этом эпизоде роль новичка принадлежит Дэвиду Фишману, который сидит на стеке $230,000. Т.е. он уже заработал $130,000 и обещал сбрасывать все подряд.

До этой раздачи он уже сфодил королей… Королей!

Теперь в его руках «торпеды»!

Что ж, судить Фишмана нельзя и неправильно, это его решение и только его. Тем более то, что произошло во время той самой раздачи, произвело этот фолд в разряд фантастических.