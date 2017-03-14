В предыдущей части вы узнали о самых распространенных ошибках начинающих любителей Стада, а также о правильном мыслительном процессе. Теперь, когда теоретическая база слегка укомплектована, есть все основания переходить к практическим «наукам».

Стартовые руки

Постоянная проверка своей руки – ключ к успешной игре. Следите за всеми вышедшими из игры картами – есть ли среди них ваши ауты? Большинство слабых пар, стрит дро, флеш дро и пр. – эти комбинации эффективны лишь в том случае, если все ауты еще актуальны.

К примеру, у вас (T♠ 9♠) 8♦. Ситуация, когда все семерки еще в игре, гораздо выгоднее, чем если бы их осталось только две. А если все семерки да еще и валеты уже выбыли, тогда эта рука превращается в мусорную.

Единственным исключением из данного правила можно считать пару тузов или королей (если среди открытых карт нет тузов). Эти руки могут разыгрываться в большинстве ситуаций – даже если рассчитывать больше не на что.

Чтобы упростить премудрости подбора стартеров, мы составили небольшой список.

• Трипсы. Например, (A-A) A и ниже.

• Крупные пары – AA-JJ. Если пара скрыта, это вообще идеально, поскольку делает вашу руку менее читабельной. Также обращаем внимание на кикер: (J-J) A существенно сильнее (J-J) 2.

• Высокие одномастные коннекторы, такие как (A♠ K♠) Q♠, (K♠ Q♠) J♠ или (J♠ T♠) Q♠.

• Средние пары – TT-88 и средние одномастные коннекторы, к примеру, (J♠ T♠) 9♠, (T♠ 9♠) 8♠ или (9♠ 8♠) 7♠.

• Крупные одномастные полуконнекторы – вроде этих: (A♠ Q♠) J♠, (K♠ J♠) T♠ или (A♠ K♠) T♠.

В знаменитой цитате из фильма «Шулера» Майк МакДи бросает следующую фразу на тему стартеров в Стаде: «Девятки и выше на закрытых картах, валеты и выше при сплите». Это означает, что с девятками и выше лучше заходить, если эта пара скрыта, а с валетами и выше, если одна из карт пары открыта. Также в цитате упоминаются «три высокие одномастные карты».

Все вышеперечисленные руки отлично разыгрываются – при правильном подходе. Предложенный диапазон рук чрезвычайно тайтовый. Если замечаете за собой излишнюю лузовость, снова ознакомьтесь с этим спектром.

Стилинг анте

Стилинг – прибавка к прибыли в любом типе покера, включая и Лимитный 7-карточный Стад. В обычной игре при успешном стилинге в районе 40% у вас, как правило, достаточно шансов банка, чтобы выходить в плюс.

Однако шансы успешного стила не обязательно должен быть таким высоким, ведь иногда вы заберете пот даже если вас заколлируют на префлопе.

Часто помогают карты, снижающие пыл ваших оппонентов. Обычно это высокие карты на четвертой улице – тузы, короли или карты, которые может и не улучшили вашу истинную руку, но зато усилили ваши открытые карты – появился возможный стрит, флеш. Проявляя агрессию в подобной ситуации, помогает забрать пот без особого сопротивления.

Также соперники будут часто избавляться от мелких пар на четвертой улице (если вы были достаточно агрессивны и запугали оппонентов высокими открытыми картами).

Но дело не только в прибыли. Стилинг добавляет элемент неопределенности в вашу игру – вас сложнее прочитать. Старое доброе правило: если рейзить только с сильными руками, о существенной прибыли и речи быть не может.

И еще один момент: анализируйте руки соперников. Иногда стоит нападать на оппонента с самой высокой открытой картой, когда как у вас вторая по силе: это создает иллюзию вашего превосходства (ведь кто будет агрессивничать с более слабой рукой?).

Но прием этот работает не против всех. Агрессивного, солидного игрока частым стилингом лучше не тревожить.

Время от времени есть смысл рестилить. Сначала нужно наметить жертву – игрока, активно пытающегося стилить на протяжении длительного времени. Затем подметить момент, когда ваши открытые карты будут выше открытых карт оппонента (понадобится и скрытый потенциал – три карты к стриту или флешу).

Поскольку вы все равно собираетесь коллировать, можно попробовать сделать ререйз – если похоже, что оппонент действительно стилит.

В тайтовых условиях лучше стилить с королем или тузом среди ваших открытых карт, но против лузовых соперников вероятность успешного стилинга резко сокращается.

В целом, не стоит стилить, если одна или несколько из ваших открытых карт повторяются в руках других игроков. Они поймут, что вы не тот, за кого себя выдаете и вряд ли улучшитесь до той комбинации, которую репрезентируете.

В следующей части вас ждет рассказ о статистике, вероятностях и других числовых вкусностях.