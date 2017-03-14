Первая часть Стратегии находится здесь.

Ошибки новичков в Лимитном Семикарточном Стаде

Начнем с описания распространенных ошибок, совершаемых начинающими игроками.

• Розыгрыш слишком большого спектра рук.

• Игнорирование вышедших из игры карт.

• Продолжение игры даже со скромными комбинациями и слабыми дро.

• Пассивная игра с сильными руками (а тянуть дро в таких условиях очень легко).

• Игра с дро, которое, скорее всего, даст худшую руку. Например, коллирование рейза соперника, у которого есть три карты к флешу (а у вас стрит дро), вероятно, закончится не очень успешно.

• Акцент на своей игре и невнимательность к действиям оппонентов. Сколько игроков на четвертой улице? Кто-нибудь рейзил на третьей улице? Что за игроки остались в игре? Эти и другие вопросы вы должны задавать себе регулярно.

• Недостаточная агрессия на третьей улице (отсутствие инициативы), а также на четвертой и пятой (недостаточно уверенная защита руки и пр.).

• Коллирование вплоть до ривера без достаточных для этого шансов банка.

• Пассивная игра (колл) вместо более агрессивной (рейз) с лучшей рукой.

Рекомендации по игре на третьей улице

Наиболее важные решения в 7-карточном Стаде принимаются на третьей улице. Нужно понять, стоит ли разыгрывать руку и как ее разыгрывать.

Некоторые руки хорошо работают в мультипотах, другие – лишь против одного-двух оппонентов. В мультипотах неплохо себя чувствуют дро, например, три карты к флешу, стриту и их комбинации. А крупные пары, напротив, предпочтительно разыгрывать в хэдз-ап потах.

Избирательность в отношении стартовых рук – один из самых ценных навыков в Семикарточном Стаде. Следствие розыгрыша слишком большого количества рук – проблемы в более поздних раундах.

Вот к примеру, вы начинаете вообще без ничего, а заканчиваете раздачу с каким-нибудь дро, – которое вообще не должны были собирать. В долгосрочной перспективе такие ошибки стоят очень дорого.

В решение о том, играбельна та или иная рука, включен множество факторов:

• Какие карты уже вышли из игры?

• Сколько игроков в поте?

• Сто лузовый или тайтовый?

• Пот рейженный? Если да, то кем и с какой позиции?

• Какова ваша позиция по отношению к первоначальному рейзеру (если он есть)?

Наиболее важные из них: вышедшие карты и количество оппонентов в банке. Иногда, при сочетании этих двух факторов, можно принять правильное решение относительно того, продолжать игру или нет на третьей улице.

Допустим, в мультипоте у нас рука (J-J)7, а оставшиеся два валета и одна семерка уже были скинуты другими игроками. В данной ситуации мы должны фолдить, не обращая внимания на то, что никто не показывал силу (пару старше) или на низкие открытые карты соперников.

Шансы, что мы все еще впереди, слишком малы, чтобы продолжать играть.

Но такая рука подходит для стила анте (когда в игре максимум два-три оппонента) или в мультипоте, когда все ауты еще актуальны.

И не забывайте, запоминать вышедшие карты нужно не только на третьей улице, но и на последующих, а также постоянно следить за открытыми картами оппонентов.

В следующей части мы побеседуем о, пожалуй, самом животрепещущем вопросе – выборе стартовых рук, а также о стилинге.