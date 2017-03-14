До появления новой покерной силы – Техасского Холдема, Стад правил на всей территории Америки. После Холдем-бума Стад перестает быть популярен, превращаясь в игру старой школы, любимое развлечение ветеранов карточных игр.
Одна из важнейших целей данной статьи – заинтересовать новых игроков. Ведь неспроста в Стад играли десятилетиями. Это прекрасный образец покера, который отлично подойдет в качестве временной замены многим приевшимся двум стартовым картам.
Начинающие игроки узнают, как в значительной степени улучшить свои навыки Лимитного Семикарточного Стада посредством тайтового, агрессивного стиля. Такой подход в равной степени включает в себя блефы и полублефы, перекликаясь с надежной, уверенной игрой; основной акцент будет сделан на третью улицу – как самую важную среди всех остальных.
Играя корректно на третьей улице, количество сложных решений практически сойдет на нет.
Лимитный Семикарточный Стад – высоко тактическая игра, требующая существенной порции скилла и дисциплины, а уже это сочетание заставляет игрока применять множество знаний одновременно. Стад даже сложнее Холдема из-за дополнительного раунда ставок.
Как и в других разновидностях покера, в правилах Стада есть немало исключений, поэтому все тактики, описанные в этой статье, должны восприниматься как базовые рекомендации, – но не более.
Чтобы стать действительно успешным игроком, нужно научиться использовать свой собственный багаж знаний, часто сворачивая с протоптанного руководствами пути. По сути, нет универсальной формулы, алгоритма, который бы спас вас в любой ситуации.
Единственный совет, который здесь можно дать, вам, скорее всего, уже известен.
«Играйте лишь премиум руки. Входите в игру с парой валетов или выше, когда одна из карт пары закрыта, с парой девяток или выше на закрытых картах, с тремя старшими картами одной масти. И если карты достаточно хороши для колла, ставку нужно повышать, все ясно?» – слова Майка МакДи из «Шулеров».
Ключевые навыки успешного игрока в 7-карточный Стад:
• Строгий отбор рук;
• Дисциплина (иначе говоря, терпение – способность ждать хорошую руку, не рискуя с вторыми по силе комбинациями);
• Чтение оппонентов;
• Умение запоминать открытые карты игроков.
Сравнение: Семикарточный Стад vs. Техасский Холдем
Ниже приведен список различий между двумя играми, некоторые из которых до боли очевидны:
• Общие карты отсутствуют.
• Вместо блайндов используются анте и бринг-ин.
• По сравнению с четырьмя раундами торговли в Холдеме, в Стаде их на один больше.
• Игрок с лучшей стартовой рукой ходит первым во всех раундах, кроме первого (когда начинает игрок с самой слабой картой).
• Нужно запоминать сброшенные открытые карты.
• Максимальное количество игроков – 8.
• Позиционное преимущество – перед раздачей карт – отсутствует. Порядок действий определяется открытыми раздаваемыми картами в каждом раунде.
• Баттона тоже нет, поскольку каждая рука раздается одинаково – начиная от игрока, сидящего слева от дилера.
Структура и анте
Каждый игрок получает две карты в закрытую и одну карту в открытую. Карты раздаются по одной.
Игрок с самой слабой открытой картой обязан сделать бринг-ин.
Торговля продолжается по часовой стрелке, начиная от игрока, сидящего слева от ставки бринг-ин.
Четвертая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.
Пятая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.
Шестая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.
Седьмая карта раздается в закрытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.
Все оставшиеся игроки собирают комбинацию из пяти карт.
В таблице приведена наиболее распространенная структура ставок в Семикарточном Стаде:
|Лимит
|Анте
|Бринг
|Начальная ставка
|$1-$2
|$0.25
|$0.50
|$1
|$2-$4
|$0.50
|$0.75
|$2
|$3-$6
|$0.75
|$1.25
|$3
|$4-$8
|$1
|$2
|$4
|$5-$10
|$1
|$2
|$5
|$6-$12
|$1
|$2
|$6
|$8-$16
|$2
|$3
|$8
|$10-$20
|$2
|$4
|$10
|$15-$30
|$3
|$6
|$15
|$20-$40
|$5
|$10
|$20
|$30-$60
|$5
|$15
|$30
|$50-$100
|$10
|$20
|$50
|$75-$150
|$25
|$50
|$75
|$100-$200
|$25
|$50
|$100
Ключевые рекомендации по игре в Лимитный Семикарточный Стад:
• Очень серьезно относитесь к выбору стартовых рук: Нет ничего важнее правильно подобранной стартовой руки в данной конкретной ситуации.
• Играйте от соперников: Молниеносно анализируйте оппонентов: кто разыгрывает мусор, кто сбрасывает на агрессию, кто ставит с дро, кто коллирует со слабыми руками и такими же слабыми дро, кого можно заблефовать, кто любит блефовать сам и т.д.
• Фолд или рейз. Коллировать не рекомендуется без веской на то причины (например, если нужно заманить соперника).
• Запоминайте открытые карты. Просматривайте все открытые карты оппонентов. Важно знать, актуальна ли какая-либо из комбинаций (есть ли среди открытых карт те, что вам нужны). И не только это. Единственный способ улучшить этот навык – практика. Чем больше играете, тем опытнее становитесь. К примеру, зарегистрируйтесь на PokerStars и пробуйте свои силы в игре на виртуальные фишки.
• Рейзите с сильными дро: Повышение ставок с дро в Стаде даже важнее, чем в Холдеме – все зависит от того, какая часть дро открыта, а какая закрыта. Если на шестой улице у вас флеш дро (четыре карты одной масти и нужна лишь одна для комбинации), и три карты из этого дро закрыты, менее вероятно, что рейз выдавит кого-либо из игры. А в обратной ситуации (эти три карты видны всем) эффект мог бы быть противоположный.
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