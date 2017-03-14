До появления новой покерной силы – Техасского Холдема, Стад правил на всей территории Америки. После Холдем-бума Стад перестает быть популярен, превращаясь в игру старой школы, любимое развлечение ветеранов карточных игр.

Одна из важнейших целей данной статьи – заинтересовать новых игроков. Ведь неспроста в Стад играли десятилетиями. Это прекрасный образец покера, который отлично подойдет в качестве временной замены многим приевшимся двум стартовым картам.

Начинающие игроки узнают, как в значительной степени улучшить свои навыки Лимитного Семикарточного Стада посредством тайтового, агрессивного стиля. Такой подход в равной степени включает в себя блефы и полублефы, перекликаясь с надежной, уверенной игрой; основной акцент будет сделан на третью улицу – как самую важную среди всех остальных.

Играя корректно на третьей улице, количество сложных решений практически сойдет на нет.

Сила руки - это важно!

Лимитный Семикарточный Стад – высоко тактическая игра, требующая существенной порции скилла и дисциплины, а уже это сочетание заставляет игрока применять множество знаний одновременно. Стад даже сложнее Холдема из-за дополнительного раунда ставок.

Как и в других разновидностях покера, в правилах Стада есть немало исключений, поэтому все тактики, описанные в этой статье, должны восприниматься как базовые рекомендации, – но не более.

Чтобы стать действительно успешным игроком, нужно научиться использовать свой собственный багаж знаний, часто сворачивая с протоптанного руководствами пути. По сути, нет универсальной формулы, алгоритма, который бы спас вас в любой ситуации.

Единственный совет, который здесь можно дать, вам, скорее всего, уже известен.

«Играйте лишь премиум руки. Входите в игру с парой валетов или выше, когда одна из карт пары закрыта, с парой девяток или выше на закрытых картах, с тремя старшими картами одной масти. И если карты достаточно хороши для колла, ставку нужно повышать, все ясно?» – слова Майка МакДи из «Шулеров».

Ключевые навыки успешного игрока в 7-карточный Стад:

• Строгий отбор рук;

• Дисциплина (иначе говоря, терпение – способность ждать хорошую руку, не рискуя с вторыми по силе комбинациями);

• Чтение оппонентов;

• Умение запоминать открытые карты игроков.

Сравнение: Семикарточный Стад vs. Техасский Холдем

Ниже приведен список различий между двумя играми, некоторые из которых до боли очевидны:

• Общие карты отсутствуют.

• Вместо блайндов используются анте и бринг-ин.

• По сравнению с четырьмя раундами торговли в Холдеме, в Стаде их на один больше.

• Игрок с лучшей стартовой рукой ходит первым во всех раундах, кроме первого (когда начинает игрок с самой слабой картой).

• Нужно запоминать сброшенные открытые карты.

• Максимальное количество игроков – 8.

• Позиционное преимущество – перед раздачей карт – отсутствует. Порядок действий определяется открытыми раздаваемыми картами в каждом раунде.

• Баттона тоже нет, поскольку каждая рука раздается одинаково – начиная от игрока, сидящего слева от дилера.

Структура и анте

Учтите все нюансы.

Каждый игрок получает две карты в закрытую и одну карту в открытую. Карты раздаются по одной.

Игрок с самой слабой открытой картой обязан сделать бринг-ин.

Торговля продолжается по часовой стрелке, начиная от игрока, сидящего слева от ставки бринг-ин.

Четвертая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Пятая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Шестая карта раздается в открытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Седьмая карта раздается в закрытую. Раунд начинает игрок с самыми сильными открытыми картами – и далее по часовой стрелке.

Все оставшиеся игроки собирают комбинацию из пяти карт.

В таблице приведена наиболее распространенная структура ставок в Семикарточном Стаде:

Лимит Анте Бринг Начальная ставка

$1-$2 $0.25 $0.50 $1 $2-$4 $0.50 $0.75 $2 $3-$6 $0.75 $1.25 $3 $4-$8 $1 $2 $4 $5-$10 $1 $2 $5 $6-$12 $1 $2 $6 $8-$16 $2 $3 $8 $10-$20 $2 $4 $10 $15-$30 $3 $6 $15 $20-$40 $5 $10 $20 $30-$60 $5 $15 $30 $50-$100 $10 $20 $50 $75-$150 $25 $50 $75 $100-$200 $25 $50 $100

Ключевые рекомендации по игре в Лимитный Семикарточный Стад:

• Очень серьезно относитесь к выбору стартовых рук: Нет ничего важнее правильно подобранной стартовой руки в данной конкретной ситуации.

• Играйте от соперников: Молниеносно анализируйте оппонентов: кто разыгрывает мусор, кто сбрасывает на агрессию, кто ставит с дро, кто коллирует со слабыми руками и такими же слабыми дро, кого можно заблефовать, кто любит блефовать сам и т.д.

• Фолд или рейз. Коллировать не рекомендуется без веской на то причины (например, если нужно заманить соперника).

• Запоминайте открытые карты. Просматривайте все открытые карты оппонентов. Важно знать, актуальна ли какая-либо из комбинаций (есть ли среди открытых карт те, что вам нужны). И не только это. Единственный способ улучшить этот навык – практика. Чем больше играете, тем опытнее становитесь. К примеру, зарегистрируйтесь на PokerStars и пробуйте свои силы в игре на виртуальные фишки.

• Рейзите с сильными дро: Повышение ставок с дро в Стаде даже важнее, чем в Холдеме – все зависит от того, какая часть дро открыта, а какая закрыта. Если на шестой улице у вас флеш дро (четыре карты одной масти и нужна лишь одна для комбинации), и три карты из этого дро закрыты, менее вероятно, что рейз выдавит кого-либо из игры. А в обратной ситуации (эти три карты видны всем) эффект мог бы быть противоположный.