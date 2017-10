Старые добрые «Карибские приключения от PokerStars» возвращаются в 2018 году, и у вас есть шанс добыть один из 400 пакетов участников по цене $15,300 за каждый.

Итак, два специальных ультра-сателлита пройдут 15 октября и 5 ноября, и в каждом из них на кону будут по 100 пакетов участников РСА-2018, которое по традиции пройдет на Багамских островах в январе.

Еще 250 путевок будут разыграны в турнирах Spin & Go, и это будет крупнейшая подобная акция в истории PokerStars.

В общем, каждый может найти свой путь на Багамы из шести вариантов, о которых и поговорим сегодня.

Что на кону?

Если вы слышали о покерном «Карибском приключении», то знаете, что это недешевое удовольствие.

Тем более, что и бай-ин вернется в 2018 году на свой прежний уровень в 10,300 долларов, а отель Atlantis Resort остается одним из самых дорогих в регионе.

Иначе говоря, онлайн сателлиты – это ваш лучший шанс сэкономить кучу денег и выиграть незабываемую поездку на Багамы.

Каждый пакет участника включает в себя:

Бай-ин $10,300 PCA Main Event

Бесплатное проживание в отеле Atlantis Resort & Casino (стоимость в $3k)

На расходы $1,000 (переведены будут на твой Stars-аккаунт)

$1,000 кредита на номер в отеле

Как отобраться

Итак, есть 6 вариантов пути на Багамы.

«Сундучки»

В период с 25 сентября по 5 ноября в старзовские «сундучки лояльности» будут запрятаны билеты в сателлит к РСА-2018 на общую сумму в 1 миллион долларов.

Подробнее о новой системе поощрений на PokerStars можно узнать тут.

Турниры Spin & Go

Также в этот период под закладкой Spin & Go появится новый специальный турнир с бай-ином в $27,50, в рамках которого будут разыгрываться пакету участников «Карибского приключения».

В каждом «спине» будет случайный приз от 55 долларов и до заветной путевки. Ниже можно посмотреть вероятность выпадения нужного приза:

$15,855 PCA пакет участника - 250 раз на 1,000,000

$530 бай-ин в Ultra Satellite - 18,510 на 1,000,000

$109 PCA билет в сателлит - 181,625 на 1,000,000

$55 PCA билет в сателлит - 799,615 на 1,000,000

SnGs по запросу

Специальные $55 турниры на 18 игроков «сит-энд-гоу» будут проходить с 25 сентября. Победитель каждого из них будет получать билет в ультра-сателлит за 530 долларов.

$55 МТТ-турниры

Каждый день в лобби покер рума можно найти множество различных мтт-сателлитов к РСА-2018, начиная от 55 долларов. Разыгрываются как пакеты участников, так и просто бай-ины в турниры.

Ежедневные миссии для кэш-игр

Еще один вариант – это выполнять миссия дня, собирая специальные паззлы на вашей страничке заданий покерного клиента. Соберете паззл – автоматически играете в ежедневном All-in Shootout, где на кону билеты в ультра-сателлит.

Еженедельные Spin & Go Challenges

И еще один вариант. В закладке миссий можно найти ее. Задача – играть в спин-энд-гоу, набирая очки за победы. Собрали 100 очков и получаете билет в сателлит.

Условия игры в этих Spin & Gos:

Выиграй Spin & Go с 2х множителем - 2 очка

Выиграй Spin & Go с 4х множителем - 4 очка

Выиграй Spin & Go с 6х множителем - 6 очков

Выиграй Spin & Go с 10х множителем - 10 очков

Выиграй Spin & Go с 25х множителем или выше - 25 очков сразу все!

Чтобы принять участие в новой программе вознаграждений, вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.