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Старые добрые «Карибские приключения от PokerStars» возвращаются в 2018 году, и у вас есть шанс добыть один из 400 пакетов участников по цене $15,300 за каждый.
Итак, два специальных ультра-сателлита пройдут 15 октября и 5 ноября, и в каждом из них на кону будут по 100 пакетов участников РСА-2018, которое по традиции пройдет на Багамских островах в январе.
Еще 250 путевок будут разыграны в турнирах Spin & Go, и это будет крупнейшая подобная акция в истории PokerStars.
В общем, каждый может найти свой путь на Багамы из шести вариантов, о которых и поговорим сегодня.
Если вы слышали о покерном «Карибском приключении», то знаете, что это недешевое удовольствие.
Тем более, что и бай-ин вернется в 2018 году на свой прежний уровень в 10,300 долларов, а отель Atlantis Resort остается одним из самых дорогих в регионе.
Иначе говоря, онлайн сателлиты – это ваш лучший шанс сэкономить кучу денег и выиграть незабываемую поездку на Багамы.
Итак, есть 6 вариантов пути на Багамы.
В период с 25 сентября по 5 ноября в старзовские «сундучки лояльности» будут запрятаны билеты в сателлит к РСА-2018 на общую сумму в 1 миллион долларов.
Подробнее о новой системе поощрений на PokerStars можно узнать тут.
Также в этот период под закладкой Spin & Go появится новый специальный турнир с бай-ином в $27,50, в рамках которого будут разыгрываться пакету участников «Карибского приключения».
В каждом «спине» будет случайный приз от 55 долларов и до заветной путевки. Ниже можно посмотреть вероятность выпадения нужного приза:
$15,855 PCA пакет участника - 250 раз на 1,000,000
$530 бай-ин в Ultra Satellite - 18,510 на 1,000,000
$109 PCA билет в сателлит - 181,625 на 1,000,000
$55 PCA билет в сателлит - 799,615 на 1,000,000
Специальные $55 турниры на 18 игроков «сит-энд-гоу» будут проходить с 25 сентября. Победитель каждого из них будет получать билет в ультра-сателлит за 530 долларов.
Каждый день в лобби покер рума можно найти множество различных мтт-сателлитов к РСА-2018, начиная от 55 долларов. Разыгрываются как пакеты участников, так и просто бай-ины в турниры.
Еще один вариант – это выполнять миссия дня, собирая специальные паззлы на вашей страничке заданий покерного клиента. Соберете паззл – автоматически играете в ежедневном All-in Shootout, где на кону билеты в ультра-сателлит.
И еще один вариант. В закладке миссий можно найти ее. Задача – играть в спин-энд-гоу, набирая очки за победы. Собрали 100 очков и получаете билет в сателлит.
Выиграй Spin & Go с 2х множителем - 2 очка
Выиграй Spin & Go с 4х множителем - 4 очка
Выиграй Spin & Go с 6х множителем - 6 очков
Выиграй Spin & Go с 10х множителем - 10 очков
Выиграй Spin & Go с 25х множителем или выше - 25 очков сразу все!
Чтобы принять участие в новой программе вознаграждений, вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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