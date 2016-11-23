Следующие 6 недель на PokerStars будут весьма насыщенными, уже сегодня стартует Рождественский фестиваль, который будет идти до самого конца года.

Впрочем, наиболее яркие моменты предстоящей феерии покерных подарков посмотрим внимательней.

Итак, сразу отметим, что 2 миллиона будет роздано в 25-дневном Рождественском календаре, еще 2 миллиона уйдут на турнир Monday Million, и, наконец, последний миллион будет разыгран в четвертом (и последнем) в этом году специальном фриролле.

Поехали, Рождество на PokerStars уже началось!

Подарки каждый день

Мы не знаем, что для вас представляет наибольший интерес, ибо у каждого свой календарь на декабрь.

Подарки в студию!

Однако, начнем с отбора на миллионный фриролл, в котором можно поучаствовать уже сегодня. Все, что вам требуется сделать – это выполнить небольшую задачу дня (с 21 по 29 ноября), после чего вы получаете билет в специальный сателлит - All-in Shootout qualifier.

В последнем вам даже играть не надо, все пройдет само собой автоматически в режиме «олл-ин», и из каждого сателлиты ежедневно в $1 Million Freeroll будут попадать по 8,192 счастливчика.

Если же вам не повезет, и во всех 9 сателлитах вы не вытянете билет в этот фриролл, то 1-го декабря пройдет Last Chance Skill Qualifier tournament– после которого и начнется сам «миллионный фриролл».

Сразу по окончании последнего на PokerStars откроется Рождественский календарь.

В течение 25 дней вы сможете получать подарки (на которые покер рум выделил 2 миллиона долларов), выполняя специальные задания. Проверяйте каждый день закладку «Challenges» в своем покерном клиенте для этого.

Среди призов будут и бонусы на депозит, и турниры в Spin-and-Go, а также билеты во фрироллы или прочие случайные подарки.

Марафон MicroMillions

Тем временем, не одним календарем в декабре можно зарабатывать деньги на PokerStars. Специально для игроков-любителей в течение 21 дня будет проходить MicroMillions Marathon!

Турниры на любой вкус!

Причем, на этот раз в день будет всего по одному турниру, а закончится все 22-долларовым Главным событием, в котором гарантированный призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Ну и наконец, в «BoxingDay» - иначе говоря, в понедельник 26 декабря пройдет специальный турнир - Monday Million с гарантированным призовым фондом в 2 миллиона долларов, из которых победителю достанется $200,000!

Кстати, в этот турнир будет и множество дешевых сателлитов, так что не унывайте, если размер вашего банкролла не позволяет сделать бай-ин в него напрямую.

Готовы к фестивалю? Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.