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5 покерных гаджетов для настоящих фанатов

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3 Август 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Покерная матрица
5 покерных гаджетов для настоящих фанатов

Пора обновить покерный «гардероб»: сожгите старую, замызганную колоду и безвкусные пластиковые фишки, превратите покерный стол в произведение искусства и научитесь выглядеть стильно.

В первоклассном покер-руме (то есть у вас дома) нет места тривиальности. Домашний покер не должен уступать хайроллерским баталиям в Ivey's Room.

Хотите превратить рутину в приключение? Тогда следуйте за нами, у нас есть необычные аксессуары и гаджеты, которые привнесут совершенно иной опыт в домашние посиделки.

Футуристичный покерный стол с подсветкой

ledpokertable2

Если бы фильме «Трон» был покерный стол, он бы выглядел примерно так. Стильный, броский, сверкающий, яркий – все эти качества отлично контрастируют с темным помещением.

И самое интересное, что все это можно сделать своими руками. К примеру, есть варианты за $500 и ниже, есть столики и менее чем за $300. А ведь в нашей стране умельцев на квадратный метр по десять штук. В лучшем смысле этого слова. Дерзайте!

Главная награда – удивленные и восхищенные лица друзей.

Гигантские карты

giant house of cards

Чем больше, тем лучше. Таким постулатом руководствовался автор сайта Vat19, когда создавал свою мегаколоду.

Некоторые вещи на сайте кажутся абсурдными и абсолютно бесполезными. И карты, которые подойдут разве что горным норвежским троллям, как раз попадают в эту категорию.

Но зато какой простор для подколов! Расчистите место и попробуйте сыграть прямо на полу в Холдем или какой-нибудь Ананас. Такое точно не забудешь!

Золотые фишки пиратов

pirate gold poker chips 1

Эти уникальные пиратские фишки приукрасят любую домашнюю игру. Они продаются в небольшом сундучке (с сокровищами), напичканном копиями рубинов для пущей броскости.

Набор произведен австралийской фирмой Onepointsix, на каждой фишке, та или иначе, присутствует череп. Фишки тяжелые, искусственно застарены и прекрасно лежат в руке.

Количество наборов ограничено!

Очки Леди Гаги из клипа Poker Face

lady gaga video glasses

Авангардистский налет в творчестве Леди Гаги проявляется не только в музыке, но и в гардеробе певицы. К примеру, в клипе на песню Poker Face мы увидели латексный купальный костюм и макияж аля манга стайл.

Но больше всего в ролике впечатляют видеоочки. Они не просто круто смотрятся, но еще и отлично маскируют неудачный покерфейс.

Правда, в них вы ничего не увидите. Даже собственные карты. Красота требует жертв!

И снова, такие очки можно сделать своими руками – как показано в этом ролике. А еще есть такой вариант: берутся обычные очки, вставляются цифровые фоторамки и вуаля!

Надувной покерный стол

1865ooxvad5ctjpg

Хотели бы поиграть в покер в бассейне или прямо в море/речке? Ну конечно же нет – какой дурак захочет играть в воде?

Хотя кому-то все же пришла в голову такая мысль, которая впоследствии была материализована в виде надувного плавучего покерного стола. Солнышко, коктейли, приятная прохлада воды – наверное в этом что-то есть.

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