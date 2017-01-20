> >

5 пакетов в Вегас, 5 миллионов «гарантия»: время Super XL Series на 888poker!

SuperXL TeaserImage 600x338 1482162615203 tcm1488 2
Понеслась!
Похожие статьи
1 Март 2017
23 Февраль 2017
22 Февраль 2017
21 Февраль 2017
16 Февраль 2017

Подходящий покер рум

Обычный бонус

100%/$400

Эксклюзивный бонус

100%

до

$888

Получить! Читать обзор

Гарантированные призовые фонда снова выросли, уровень бай-инов от 5 долларов до 1,000. На кону большие деньги и полный пакет участника WSOP-2017 в Лас-Вегасе.

Если вы ищите причину поиграть в онлайн покер турниры в предстоящие 11 дней, то ответ прост – 888poker.

Седьмая по счету серия 888poker Super XL Series уже стартовала, и в массивном расписании можно найти более 60 турниров на любой вкус, цвет и размер вашего бай-ина.

Общая гарантия составляет 5 миллионов долларов, из которых полтора придется на Главное событие серии.

Все по банкроллу

Итак, 888poker это уже давно мекка для игроков-любителей, которым высокие бай-ины не интересны.

888poker ipadtable2
На любой бай-ин.

Однако, это не лишает нас множества выгодных ивентов, и ниже можно увидеть наиболее интересные из них:

  • Event #58, $1050 Super XL Main Event, $1,500,000 «гарантия»
  • Event #59, $160 Super XL Mini Main Event, $200,000 «гарантия»
  • Event #60, $5 Micro Main Event, $15,000 «гарантия»
  • Event #62, $109 Turbo Main Event, $30,000 «гарантия»
  • Event #63, $75 Super Turbo Main Event, $15,000 «гарантия»

Кстати, все «мейны» берут старт 29 января, который является последним днем серии.

Из остальных «ярких» турниров серии выделим $2,100 Super High Roller с гарантией в $350,000, стартовый $300,000 GTD “Tune Up" и $250,000 GTD Super XL версия турнира - The Whale.

Полное расписание всех турниров Super XL Series можно найти тут.

Бесплатные билеты к Super XL сателлитам

Помните, что на 888poker у вас есть возможность отобраться в любой турнир через систему Степ-сателлитов, в которых можно начинать играть даже за 1 цент.

Однако, во время серии будут и специальные сателлиты к пяти лучшим турнирам.

Просто сделайте депозит минимум в 10 долларов, используя промо-код SUPER10, и вы получите три бесплатных билета в ежедневные специальные сателлиты на 888poker.

А если выполнять еще и ежедневные «миссии» в покер руме, то можно получить и сразу билеты в турниры. Чаще проверяйте свою почту.

Билеты можно получить в:

  • Super XL #14 - $300,000 Tune Up Event
  • Super XL #15 - $50,000 Mini Tune Up Event
  • Super XL #58 - $1,500,000 Main Event
  • Super XL #59 - $150,000 Mini Main Event
  • Super XL #60 - $15,000 Micro Main Event
888 toplist3
Миссия - это важно!

Суперприз для чемпиона чемпионов

По итогам серии 18 лучших игроков сыграют в турнире «чемпионов» - Champion of Champions event, в котором на кону будет супер-приз: полный пакет участника Мировой серии по покеру 2017 в Лас-Вегасе!

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 PokerStars $600 Обзор
3 William Hill Poker $2,000 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 