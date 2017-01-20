Если вы ищите причину поиграть в онлайн покер турниры в предстоящие 11 дней, то ответ прост – 888poker.

Седьмая по счету серия 888poker Super XL Series уже стартовала, и в массивном расписании можно найти более 60 турниров на любой вкус, цвет и размер вашего бай-ина.

Общая гарантия составляет 5 миллионов долларов, из которых полтора придется на Главное событие серии.

Все по банкроллу

Итак, 888poker это уже давно мекка для игроков-любителей, которым высокие бай-ины не интересны.

На любой бай-ин.

Однако, это не лишает нас множества выгодных ивентов, и ниже можно увидеть наиболее интересные из них:

Event #58, $1050 Super XL Main Event, $1,500,000 «гарантия»

Event #59, $160 Super XL Mini Main Event, $200,000 «гарантия»

Event #60, $5 Micro Main Event, $15,000 «гарантия»

Event #62, $109 Turbo Main Event, $30,000 «гарантия»

Event #63, $75 Super Turbo Main Event, $15,000 «гарантия»

Кстати, все «мейны» берут старт 29 января, который является последним днем серии.

Из остальных «ярких» турниров серии выделим $2,100 Super High Roller с гарантией в $350,000, стартовый $300,000 GTD “Tune Up" и $250,000 GTD Super XL версия турнира - The Whale.

Полное расписание всех турниров Super XL Series можно найти тут.

Бесплатные билеты к Super XL сателлитам

Помните, что на 888poker у вас есть возможность отобраться в любой турнир через систему Степ-сателлитов, в которых можно начинать играть даже за 1 цент.

Однако, во время серии будут и специальные сателлиты к пяти лучшим турнирам.

Просто сделайте депозит минимум в 10 долларов, используя промо-код SUPER10, и вы получите три бесплатных билета в ежедневные специальные сателлиты на 888poker.

А если выполнять еще и ежедневные «миссии» в покер руме, то можно получить и сразу билеты в турниры. Чаще проверяйте свою почту.

Билеты можно получить в:

Super XL #14 - $300,000 Tune Up Event

Super XL #15 - $50,000 Mini Tune Up Event

Super XL #58 - $1,500,000 Main Event

Super XL #59 - $150,000 Mini Main Event

Super XL #60 - $15,000 Micro Main Event

Миссия - это важно!

Суперприз для чемпиона чемпионов

По итогам серии 18 лучших игроков сыграют в турнире «чемпионов» - Champion of Champions event, в котором на кону будет супер-приз: полный пакет участника Мировой серии по покеру 2017 в Лас-Вегасе!

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.