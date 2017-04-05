Если смотреть на ситуацию с покерной стороны, то все просто.

За 12 дней фестиваля в столице Каталонии пройдет 13 турниров с бай-инами от €66 и до €2,200.

В расписании значатся Festival Opener с гарантией в €100k, а также €50k High Roller, €20k “Breeze", турнир для прекрасной половины игроков и, конечно же, Главное событие с гарантированным призовым фондом в €500k.

Мало причин приехать на фестиваль? Тогда поговорим о экстра-возможностях, которыми славится Барселона.

Что же еще там можно будет сделать во время турнира?

1) Сходить на «Барсу» на «Камп Ноу»

Надо ли говорить, что футбольный стадион «Камп Ноу» в Барселоне является одним из семи чудес света в этой категории.

Они - лучшие!

Вместимость почти в 100,000 человек и игра легендарной «Барсы» делают этот футбольный храм одним из самых интересных мест в городе, и попасть туда непросто. Билеты на матч надо покупать заранее.

Неважно против кого будет играть «Барса», в любом случае это приключение вам запомниться навсегда.

Надо ли говорить, что в видео бонуса вы сможете посмотреть на игру Неймара или Лионеля Месси своими глазами.

2) Посмотреть гонку «Формулы-1»

Испанский этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» это не менее интересное зрелище, но проходит оно лишь раз в год.

Посмотреть, как полные трибуны болеют за своих – знаменитого гонщика Фернандо Алонсо и талантливого «юнца» Карлоса Сайнца-младшего – дорого стоит во всех смыслах.

"Мерс" или "Ферарри"?

В прошлом году в Барселоне сенсационно победил юный Макс Ферстаппен на «Ред Буле», но в этом году все ждут настоящего сражения между пилотами «Мерседеса» и «Феррари».

Если вы будет в Барселоне, то не упустите уникальный шанс!

3) Посетите крутое автошоу

А вы знаете название испанского производителя машин? Кроме SEAT, конечно, который уже давно входит в концерт «Фольксваген».

Если ответ – Aspid, то - браво! Вы уже знаете производителя испанских суперкаров.

Но есть еще и Paella. Если – да, то вам лучше не ехать в Испанию. Ладно, шутим.

А суть в том, что в Барселоне пройдет International Motorshow, которое представит машины 36 брендов, и в прошлом году шоу посетили более 700 тысяч зрителей.

Все сюда, на Рамбла!

Сюда билеты стоят куда дешевле, да и попасть легко на метро или автобусе.

4) Вива Las Ramblas

Именно там проходит все самое интересное в Барселоне после захода солнца.

На этой прямой улице длиной в 1 километр сосредоточена «ночная жизнь» города: кафе, клубы, бары и рестораны, а также магазины и прочие места для покупки атрибутики.

Все это в яркой подсветке и неугомонном шуме тысяч туристов со всего мира.

Словом, бульвар Рамбла всегда рядом и это бесплатно, за вход денег не берут, ну а дальше – все, что вам надо.

5) Hop On, Hop Off

Многие из вас слышали про эту систему автобусов с открытой крышей для туристов.

Покупаете билет на день, и «заходи-выходи» сколько надо или удобно для посещения всех достопримечательностей города.

В Барселоне есть что посмотреть, а автобусы работают до 7 вечера, так что вы не пропустите и турниры в казино.

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