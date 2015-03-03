Обычного покера вам недостаточно? Хотите еще больше адреналина? Понятное дело, чаще всего на нормальную партийку тупо не хватает времени. Не переживайте – выход есть: игры-пятиминутки!

За долгие годы существования покера накопилось огромное множество его разновидностей. Есть серьезные – вроде Китайского покера, а есть не совсем серьезные, но не менее увлекательные. Партия может занимать в таких играх всего 30 секунд. Как правило, нужно знать лишь базовые правила игры, включая старшинство комбинаций.

В играх из нашего списка нельзя делать ставки, игроки идут олл-ин каждую раздачу автоматически. Есть смысл оговорить какую-то небольшую сумму – к примеру $1 за раунд (к тому же так легче следить за результатами).

Более того, правила игр-пятиминуток не высечены в граните – меняйте их по своему усмотрению. Возможно, вы уже знаете одну-две игры – только под другими названиями.

Покер вслепую (Blind Hold’em)

Совсем простая игра на знание покерных комбинаций.

1. Каждому игроку раздается по две карты в закрытую, раздается борд.

2. Каждый игрок показывает свои карты.

3. Побеждает сильнейшая комбинация.

Сок тут в том, когда все вскрываются. Если открывать карты сразу после флопа, сохраняется интрига. Можно еще открывать одну карту на флопе, а вторую на терне. Решать вам.

В общем, довольно веселая вещь, но долго конечно в нее не поиграешь, надоедает.

Омаха вслепую (Blind Omaha)

Суть та же, но начинка другая. В Омахе каждому раздается по четыре карты, что значительно усиливает эффект. Да, что еще важно: игроки не знают, что у них за карты!

Вот как в нее играют:

1. Применяются стандартные правила Омахи, в том смысле, что игрок может задействовать только две карты из четырех.

2. Всем раздается по четыре карты в закрытую. Смотреть карты запрещается.

3. Раздается флоп.

4. Каждый игрок открывает две из четырех карт.

5. Терн.

6. Каждый игрок открывает еще одну карту.

7. Ривер.

8. Каждый игрок открывает последнюю карту.

9. Лучшая комбинация забирает пот.

Эстонский твист (Estonian Twist)

Хотите чего-нибудь поострее? Как насчет Эстонского твиста? В этой игре нужно немного думать, больше простор для фантазии.

1. Каждому игроку раздается по три карты в закрытую, в свои карты смотреть разрешается.

2. Раздается флоп.

3. Каждый игрок передает одну карту (любую) оппоненту слева.

4. Каждый игрок сбрасывает одну карту в закрытую, оставляя себе по две карты.

5. Терн.

6. Ривер.

7. Лучшая комбинация выигрывает.

Голландская дурка (Crazy Dutchy)

Если по каким-то причинам Эстонский твист вас не удовлетворяет, всегда можно покатать в дурку, а именно – в голландскую. В этой игре раздается ТРИ разных борда!

1. Каждому игроку раздается по три карты в закрытую, в свои карты смотреть разрешается.

2. Раздается три флопа.

3. Каждый игрок отдает игроку слева одну карту.

4. Каждый игрок сбрасывает одну карту.

5. Три раза раздается терн.

6. Три раза раздается ривер.

7. Сильнейший на двух и более досках побеждает. При идентичности комбинаций придумайте, как определить победителя (например по старшей карте и т.д.).

8. Если игрок заносит сразу три борда, это скуп: его выигрыш удваивается.

Словацкий двойной баррель (Slovak Double Barrel)

Ну что, готовы морально к следующему безумству? Беременных женщин и детей отведите в соседнюю комнату и продолжайте читать.

В этой игре гэмблинг на первом месте, а от мусорных карт всегда можно избавиться.