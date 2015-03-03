5 крутых покерных игр-пятиминуток
Обычного покера вам недостаточно? Хотите еще больше адреналина? Понятное дело, чаще всего на нормальную партийку тупо не хватает времени. Не переживайте – выход есть: игры-пятиминутки!
За долгие годы существования покера накопилось огромное множество его разновидностей. Есть серьезные – вроде Китайского покера, а есть не совсем серьезные, но не менее увлекательные. Партия может занимать в таких играх всего 30 секунд. Как правило, нужно знать лишь базовые правила игры, включая старшинство комбинаций.
В играх из нашего списка нельзя делать ставки, игроки идут олл-ин каждую раздачу автоматически. Есть смысл оговорить какую-то небольшую сумму – к примеру $1 за раунд (к тому же так легче следить за результатами).
Более того, правила игр-пятиминуток не высечены в граните – меняйте их по своему усмотрению. Возможно, вы уже знаете одну-две игры – только под другими названиями.
Покер вслепую (Blind Hold’em)
Совсем простая игра на знание покерных комбинаций.
- 1. Каждому игроку раздается по две карты в закрытую, раздается борд.
- 2. Каждый игрок показывает свои карты.
- 3. Побеждает сильнейшая комбинация.
Сок тут в том, когда все вскрываются. Если открывать карты сразу после флопа, сохраняется интрига. Можно еще открывать одну карту на флопе, а вторую на терне. Решать вам.
В общем, довольно веселая вещь, но долго конечно в нее не поиграешь, надоедает.
Омаха вслепую (Blind Omaha)
Суть та же, но начинка другая. В Омахе каждому раздается по четыре карты, что значительно усиливает эффект. Да, что еще важно: игроки не знают, что у них за карты!
Вот как в нее играют:
- 1. Применяются стандартные правила Омахи, в том смысле, что игрок может задействовать только две карты из четырех.
- 2. Всем раздается по четыре карты в закрытую. Смотреть карты запрещается.
- 3. Раздается флоп.
- 4. Каждый игрок открывает две из четырех карт.
- 5. Терн.
- 6. Каждый игрок открывает еще одну карту.
- 7. Ривер.
- 8. Каждый игрок открывает последнюю карту.
- 9. Лучшая комбинация забирает пот.
Эстонский твист (Estonian Twist)
Хотите чего-нибудь поострее? Как насчет Эстонского твиста? В этой игре нужно немного думать, больше простор для фантазии.
- 1. Каждому игроку раздается по три карты в закрытую, в свои карты смотреть разрешается.
- 2. Раздается флоп.
- 3. Каждый игрок передает одну карту (любую) оппоненту слева.
- 4. Каждый игрок сбрасывает одну карту в закрытую, оставляя себе по две карты.
- 5. Терн.
- 6. Ривер.
- 7. Лучшая комбинация выигрывает.
Голландская дурка (Crazy Dutchy)
Если по каким-то причинам Эстонский твист вас не удовлетворяет, всегда можно покатать в дурку, а именно – в голландскую. В этой игре раздается ТРИ разных борда!
- 1. Каждому игроку раздается по три карты в закрытую, в свои карты смотреть разрешается.
- 2. Раздается три флопа.
- 3. Каждый игрок отдает игроку слева одну карту.
- 4. Каждый игрок сбрасывает одну карту.
- 5. Три раза раздается терн.
- 6. Три раза раздается ривер.
- 7. Сильнейший на двух и более досках побеждает. При идентичности комбинаций придумайте, как определить победителя (например по старшей карте и т.д.).
- 8. Если игрок заносит сразу три борда, это скуп: его выигрыш удваивается.
Словацкий двойной баррель (Slovak Double Barrel)
Ну что, готовы морально к следующему безумству? Беременных женщин и детей отведите в соседнюю комнату и продолжайте читать.
В этой игре гэмблинг на первом месте, а от мусорных карт всегда можно избавиться.
- 1. Каждому игроку раздается две карты в закрытую и две карты в открытую.
- 2. Каждый игрок может сбросить одну открытую карту и обменять ее на одну закрытую. Эту карту он должен показать всем игрокам.
- 3. Раздают флоп.
- 4. Еще один круг торговли картами (по желанию): одну открытую на одну закрытую.
- 5. Шоудаун.
- 6. Терн.
- 7. Ривер.
- 8. Побеждает самая сильная комбинация.
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