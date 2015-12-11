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5 карикатур на 5 великих игроков в покер

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11 Декабрь 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Это - PokerListings Russia, детка!
5 карикатур на 5 великих игроков в покер

Немало времени уходит иногда на то, чтобы понять чего до сих пор не хватает покеру. Мы в PokerListings тоже задаемся этим вопросом.

Озаренье приходит не каждый раз, но сложно не заметить, что игроки в покер все же не такие суперзвезды в мире спорта, как, например, футболисты.

А знаете почему?

Да потому, что у каждой VIP-персоны есть множество карикатур в интернете, а попробуйте найти хоть несколько штук про «про»!

Так что мы решили найти художника прямо здесь, на Мальте, чтобы он нарисовал нам пять карикатур на самых известных мастеров игры в покер!

Откликнулся на наш призыв Мэтью Фрэнсис Кассар, который, впрочем, уже давно не работал в подобном стиле. Тем более интересно, как серьезный художник попробовал найти грань между реализмом и абстракцией в таком необычном проекте.

Дэниел Негреану

«Отец» современного покера, который смотрит на нас с Олимпа (со своей маленькой собачонкой).

 

negreanu caricatura

 

Виктор Блом

Если кто-то начнет говорить об онлайн покере и игре на хайстейкс, то он не сможет избежать упоминания Виктора “Isidur1” Блома. Настоящая икона для юных гриндеров.

 

Blom Victor caricatura

 

Мария Хо

Игрок-эксперт, ведущая телевизионных программ о покере, и наша божественная «Дева Мария» турнира «Битва за Мальту».

 

maria ho caricatura

 

Фил Айви

Любой человек, который любит покер, знает Фила Айви вне зависимости от своей возрастной категории.

 

caricatura phil ivey

Лив Бори

«Красавица, спортсменка, комсомолка», ну то есть игрок в покер и один из лидеров благотворительного движения среди профессионалов.

 

caricatura Liv Boeree

 

Информация о художнике

matthew cassar

Мэттью Ф. Кассар – художник-самоучка, который в своих работах пытаетсч столкнуть реализм с современным взглядом на жизнь. Потратил годы на изучение истории искусства, сосредоточившись теперь на практической работе.

В 2011 году был награжден Президенсткой премией Мальты за «креативность в своих работах».

 

Больше информации о художнике можно найти на его страничке – www.matthewcassar.com или через «Фейсбук» - https://www.facebook.com/MatthewFCassar?fref=ts

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