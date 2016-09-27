Помните ли вы, когда последний раз Доминик Нитше испытывал проблемы с дипранами в крупных турнирах?

Мы, к слову, тоже не можем вспомнить.

Немецкий молодой игрок в покер, с которым мы только пару дней назад поговорили, ворвался на большую арену еще в 18 лет, выиграв 381 тысячу долларов на LAPT в Уругвае, и с тех времен он не опускает планку своих выступлений.

Он уже выиграл три браслета WSOP, став самым юным трехкратным чемпионом в истории Мировой серии.

А уровень его суммарных доходов в онлайн- и live-покере превысил уже 10 миллионов долларов, что делает его одним из самых успешных игроков нашего времени.

И вот, прошедшей ночью, «Доминатор» вписал еще одну главу в летопись своих успехов, заработав в «мейне» Super XL Series на 888poker около 206 тысяч долларов за третье место.

$1,7 миллиона призовых и сделка на троих

Все 40 турниров серии Super XL прошли без оверлеев, так что покер рум 888poker уже может отчитаться об успешном фестивале онлайн покера.

Неудивительно, что в Главном событии с бай-ином в $1,050 долларов собрались 1,291 участник (которые еще и 400+ ребаев внесли), сгенерировав общий призовой фонд в 1,7 миллиона долларов, из которых победителю полагалось без малого 300 тысяч.

В итоге, турнир длился 13 часов, финишировав уже даже не глубокой ночью, а весьма неранним утром (точнее говоря в 9 утра), закончившись «сделкой на троих», после которой первое место взял игрока из Канады под именем – GetLuckyAK.

Впрочем, куда удивительней факт, что в Топ-3 пробился Доминик Нитше, который и на прошлой серии выиграл Мини-Главное событие Super XL.

Невероятная стабильность, причем все это немецкий игрок делал в трансляции на Twitch, что стало украшением турнира.

Повтор можно посмотреть ниже:

В результате GetLuckyAK, Нитше и финский профессионал Сами «d144n1» Келопуро заключили весьма выгодную сделку, в которой каждый получил более 200 тысяч долларов, при том, что за третье место полагалось лишь 165 тысяч.

888Poker Super XL Series

Результаты: Main Event

1 GetLuckyAK $261,215 2 d144n1 $210,810 3 888Dominik $206,400 4 hummar $118,320 5 konrad115 $86,130 6 flopzilla_VD $68,730 7 nonoty $51,330 8 sammygrinder $33,930 9 1Ja_Cks1 $18,792

Результаты: $2,100 Super XL High Roller

1 ICrushu556 $128,484 2 RyanOttoLOL $96,280 3 Palmero92 $73,040 4 LOST_FAN $54,780 5 hateVAMOS $37,843 6 acastro11 $29,216 7 RichardGere $22,576 8 d144n1 $15,936 9 s.janowski $11,620

А теперь пришло время покерного Live-фестиваля в Лондоне, который будет идти 11 дней, во время которых пройдут 17 покерных турниров, не считая кэш-игры.

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