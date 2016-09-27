Мы, к слову, тоже не можем вспомнить.
Немецкий молодой игрок в покер, с которым мы только пару дней назад поговорили, ворвался на большую арену еще в 18 лет, выиграв 381 тысячу долларов на LAPT в Уругвае, и с тех времен он не опускает планку своих выступлений.
Он уже выиграл три браслета WSOP, став самым юным трехкратным чемпионом в истории Мировой серии.
А уровень его суммарных доходов в онлайн- и live-покере превысил уже 10 миллионов долларов, что делает его одним из самых успешных игроков нашего времени.
И вот, прошедшей ночью, «Доминатор» вписал еще одну главу в летопись своих успехов, заработав в «мейне» Super XL Series на 888poker около 206 тысяч долларов за третье место.
$1,7 миллиона призовых и сделка на троих
Все 40 турниров серии Super XL прошли без оверлеев, так что покер рум 888poker уже может отчитаться об успешном фестивале онлайн покера.
Неудержим...
Неудивительно, что в Главном событии с бай-ином в $1,050 долларов собрались 1,291 участник (которые еще и 400+ ребаев внесли), сгенерировав общий призовой фонд в 1,7 миллиона долларов, из которых победителю полагалось без малого 300 тысяч.
В итоге, турнир длился 13 часов, финишировав уже даже не глубокой ночью, а весьма неранним утром (точнее говоря в 9 утра), закончившись «сделкой на троих», после которой первое место взял игрока из Канады под именем – GetLuckyAK.
Впрочем, куда удивительней факт, что в Топ-3 пробился Доминик Нитше, который и на прошлой серии выиграл Мини-Главное событие Super XL.
Невероятная стабильность, причем все это немецкий игрок делал в трансляции на Twitch, что стало украшением турнира.
Повтор можно посмотреть ниже:
В результате GetLuckyAK, Нитше и финский профессионал Сами «d144n1» Келопуро заключили весьма выгодную сделку, в которой каждый получил более 200 тысяч долларов, при том, что за третье место полагалось лишь 165 тысяч.
888Poker Super XL Series
Результаты: Main Event
|
1
|
GetLuckyAK
|
$261,215
|
2
|
d144n1
|
$210,810
|
3
|
888Dominik
|
$206,400
|
4
|
hummar
|
$118,320
|
5
|
konrad115
|
$86,130
|
6
|
flopzilla_VD
|
$68,730
|
7
|
nonoty
|
$51,330
|
8
|
sammygrinder
|
$33,930
|
9
|
1Ja_Cks1
|
$18,792
Результаты: $2,100 Super XL High Roller
|
1
|
ICrushu556
|
$128,484
|
2
|
RyanOttoLOL
|
$96,280
|
3
|
Palmero92
|
$73,040
|
4
|
LOST_FAN
|
$54,780
|
5
|
hateVAMOS
|
$37,843
|
6
|
acastro11
|
$29,216
|
7
|
RichardGere
|
$22,576
|
8
|
d144n1
|
$15,936
|
9
|
s.janowski
|
$11,620
А теперь пришло время покерного Live-фестиваля в Лондоне, который будет идти 11 дней, во время которых пройдут 17 покерных турниров, не считая кэш-игры.
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