25 развлечений на Мальте помимо Битвы за Мальту

Хотя Мальта является относительно небольшим островом, она предлагает ряд восхитительных вещей, которыми так приятно заняться на этом скалистом сердце Средиземного моря.

В прошлом году мы сделали для вас обзор главных достопримечательностей острова: памятников, пляжей, экскурсий на корабле, ресторанов, баров и клубов, магазинов и т.д.

В этом году мы немного уведем вас от всего этого, познакомив с другими видами развлечений и интересными мероприятиями.

Форт Ринелла (Калькара, к юго-востоку от Валлетты)

Достопримечательностью № 1 в списке Trip Advisor по Мальте является Форт Ринелла. Его посещение будет познавательным, интересным и веселым.

Начиная с 1878 года, форт строился англичанами. Не пропустите множество исторических постановок с солдатами в аутентичной форме.

Несколько шоу проходят во второй половине дня (после 14 часов). Мы уверены, что вы прекрасно проведете время. Постарайтесь не пропустить начало: театрализованное представление и демонстрацию винтовок, конные дуэли, стрельбу из пушек. Вы даже сможете принять участие в этих развлечениях, пострелять из винтовки или пушки.

Здесь также показывают увлекательный документальный фильм об истории форта и его впечатляющей 156-тонной пушке Армстронг — пушке с самой большой фронтальной загрузкой в мире.

Артиллерийская стрельба из пушек

Это еще одна из типичных для Мальты уникальных достопримечательностей. Если вы окажетесь поблизости от Верхних садов Баракка в Валлетте в районе полудня (и в 16-00 в летнее время), не пропустите орудийные залпы из пушечной батареи.

Развлечение длится всего несколько минут, но зато им можно наслаждаться совершенно бесплатно прямо из садов, обращенных к Большой гавани, где расположены пушки.

При желании всего за € 2 можно взять экскурсию, но только после шоу.

Malta Experience

Malta Experience — очень популярный аттракцион в Валлетте, расположенный рядом с фортом Сен-Эльмо.

Всем желающим демонстрируют 45-минутный документальный фильм (он доступен на различных языках), рассказывающий о богатой истории Мальты на протяжении 7000 лет: от первых поселенцев до римской оккупации, от эпохи рыцарей, Великой осады и до Второй мировой войны.

Удобно устроившись в огромном кондиционированном кинотеатре, вы узнаете, как различные войны и нашествия сформировали остров. И поймете, почему Мальта стала такой, какая она есть, подвергшись столь разнообразным влияниям.

Неплохо снято и очень познавательно. Но наушники, к сожалению, немного устарели — к прискорбию, учитывая относительно высокую цену (€ 10). Таким образом, фильм можно порекомендовать всем, кто еще не читал путеводитель.

Также рекомендуем посетить Священную лечебницу (Sacra Infermeria), построенную в 1754 году. Ранее она была одной из самых известных больниц в Европе с громадной 160-метровой главной комнатой.

Другая возможность, позволяющая открыть для себя историю Мальты — это Живая история Валлетты (Valletta Living History) — 35-минутная постановка, посвященная непосредственно столице Валлетте. Ежедневно в кинотеатре Embassy cinema в Валлетте проходит 8 показов.

Мальта 5D

Все еще в Валетте, все еще познавательно, хотя немного веселее — это Мальта 5D. Вы можете открыть для себя Мальту в совершенно новом динамичном формате.

Возможно, это немного дорого (€ 9) для 20-минутного фильма. Но Мальта 5D вызывает трепет у детей и всех, кто не привык к 3D фильмам с подвижными креслами и потрясающими эффектами.

Спорт

Если вы любите спорт и активный отдых то, без сомнений, хотели бы арендовать квадроцикл, чтобы исследовать Мальту и Гозо. Будьте осторожны на главных дорогах, мальтийские водители не славятся виртуозными умениями и навыками!

Среди любителей адреналина Мальта хорошо известна своими скалолазными трассами и регионами для занятий альпинизмом. Есть несколько компаний, которые предлагают подобные услуги. Но стоит убедиться, что вы будете в безопасности — по понятным причинам!

Большинство из них также организовывают экскурсии на горных велосипедах, походы, тирольский веревочный траверс или сплав на байдарках — все больше возможностей, чтобы насладиться великолепными и разнообразными ландшафтами Мальты. Подготовьтесь к получению незабываемых впечатлений!

Как насчет конной прогулки?

Здесь предлагают различные варианты езды (60-ти минутная прогулка шагом, 90-минутна езда по побережью на закате и т.д.), а также частные уроки. Даже неопытным новичкам будут рады!

Насчет цен не стоит беспокоиться, они вполне доступные и колеблются от € 20 до € 30 для упомянутых услуг.

Вы можете попытаться освоить такое искусство как стрельба из лука. Это всегда здорово и весело.

Единственный недостаток: время работы несколько ограничено.

Вы можете взять урок на 2 ч (это будет стоить от € 25 до € 35 в зависимости от количества участников) или записаться очередную часовую сессию, в которой участвует до 5 человек (€ 15).

Вы предпочитаете вождение? На Мальте есть открытый картинг трек (Примечание: плохое техническое обслуживание делает некоторые карты весьма ненадежными).

Экстрим, такой как прыжки с парашютом, также доступен на Мальте. Вы найдете более подробную информацию о нем в туристическом офисе.

А для тех, кто любит летать высоко, проводятся впечатляющие полеты на микросамолете (microlight) — и даже можно взять уроки пилотирования. Это абсолютно уникальный опыт и возможность посмотреть на Мальту с высоты птичьего полета. И кто знает, может быть, вы даже сможете порулить самостоятельно!

И, конечно же, на Мальта есть поле для гольфа.

Вода и активный отдых на море

Серфинг, виндсерфинг, катание на водных лыжах, подводное плавание… Что касается водных видов спорта, здесь возможности гостей Мальты безграничны.

Для тех, кто любит море издалека, есть два варианта.

Первый — это Национальный аквариум Мальты, который был открыт в 2013 году. Он станет хорошим вариантом на случай плохой погоды.

Здесь работают многочисленные аквариумы, в которых живет множество видов морских животных. Небольшой туннель с акулами, безусловно, сделает визит незабываемым.

Стоит также отметить, что сотрудники дружелюбны и с удовольствием помогают гостям. После посещения стоит сделать остановку на перекус в ресторане Nave Bistro. Не пропустите аппетитную пиццу!

Вы также можете сходить в Mediterraneo Marine Park, чтобы увидеть дельфинов (и поплавать вместе с ними!) — это второй удачный вариант.

Также стоит наблюдать за морскими львами, морскими птицами и многочисленными видами рептилий и попугаев.

Обычные билеты стоят €16, но можно доплатить, чтобы получить дополнительные возможности. Если вы хотите пообщаться с животными стоит подготовить € 5—65 за возможность подойти к дельфинам, и €99—125, чтобы поплавать с ними около 30 минут, как это сделал Дэн Кейтс два года назад.

Там также по соседству работает Fun & Splash Water Park.

Лазертаг, боулинг, пейнтбол и кино

Если вы расположены к более традиционным мероприятиям, то легко найдете около 20 дорожек для боулинга в Сант-Джулианс, а также лазертаг.

Бонус: вы можете играть на открытом воздухе, что особенно хорошо, если вы устали находиться в четырех стенах.

Кроме этого, конечно, есть еще и пейнтбол в Калькаре или Мосте. 5 игр по 15 минут каждая будет стоить вам около € 25—28.

А еще на Мальте есть множество кинотеатров. Наиболее популярные из них работают в Валетте (Embassy) и Сент-Джулиансе (Eden), а еще в Пачевиле.

Они все современные, удобные и хорошо оснащенные. Цены варьируются от € 5,50 до € 9 (для 3D-фильмов).

Пожалуйста, обратите внимание: как и в некоторых других странах здесь предусмотрен антракт в середине фильма. Так как избежать этого перерыва не получится, стоит воспользоваться представившейся возможностью, чтобы пойти купить кое-какие закуски или посетить уборную.

И если вы ищете возможность хорошо расслабиться, на Мальте есть немало курортов. Мы уже посвятили им одну из статей.

Вино и пивные фестивали

Да, даже гурманы смогут побаловать себя на Мальте!

Например, ежегодный Винный фестиваль является одним из главных событий, происходящих на Мальте.

Чтобы быть точным, проводится два фестиваля. Просто с интервалом в несколько недель. Первый организовывается производителем вин Marsovin в Саду Гастингса, а второй проводит Delicata в Верхних садах Баракки.

Как воспользоваться предоставляющийся возможностью? За небольшую плату в размере € 12—15 гостям предлагается приветственный бокал вина и купоны, которые можно использовать в многочисленных винных киосках Marsovin. Каждое вино стоит определенное количество купонов. На фестивале Delicata предлагаются неограниченные дегустации.

Фестиваль Marsovin может показаться немного менее многолюдным, потому что здесь территория больше. Но оба мероприятия превращаются в две замечательные летние ночи с концертами, дегустациями и прекрасными видами на ночную Мальту.

Обратите внимание, что есть еще и возможность посетить винные погреба Marsovin: за 1ч 15 мин придется заплатить €10, а в конце визита вас ждет включенная в стоимость дегустация вин.

А местная пивоварня Farsons организовывает ежегодный фестиваль пива. Однако это немного менее интересно и менее доступно, так как место расположено за городом. Обычно пивной фестиваль проходит в Национальном парке Та-Кали рядом с аэропортом и стадионом.

Агротуризм

Если вы считаете, что дегустации вин и местных деликатесов — самые замечательные и интересные стороны отдыха на Мальте, агротуризм вам подходит идеально.

Предлагаем насладиться дневной поездкой на ферму с дегустацией местной продукции. Стоит завернуть в такой уголок, как Ta'Mena Estate в Гозо.

Вам предложат натуральные свежие продукты (сыр, мясные деликатесы, оливки, томатную пасту и закуски) в сопровождении великолепных местных вин. Вдобавок вы на себе ощутите все плюсы знаменитого мальтийского гостеприимства.

А напоследок получите бесценные советы от Джозефа.

Палата тайн

Размышляете, как бы поинтереснее провести вечер с друзьями? Почему бы не совместить хорошую еду и хорошее развлечение?

Откройте для себя «Палату тайн» в Корми, где представлено типично мальтийское меню, неограниченное количество вина, музыки и волшебное шоу профессиональных магов и иллюзионистов. Шоу проводится в тайной башне здания 18-го века.

Этого будет достаточно, чтобы провести по-настоящему захватывающий вечер для ваших вкусовых рецепторов и глаз. Трансфер в «Палату тайн» и обратно включен!

Театр Маноэль

Если вам нравится ходить вечером в театр, театр Маноэль станет самым лучшим выбором.

Это второй самый старый театр в мире! Первое открытое представление для публики состоялось в 1732 году. Здание может с комфортом разместить 600 зрителей, оно было реконструировано, чтобы сохранить все великолепие барокко.

Даже если вы не настроены на просмотр шоу, то можете просто посетить прилегающие к театру помещения музея.

Парк Playmobil

Знаете ли вы, что самые большие фабрики Playmobil находятся в Германии… и на Мальте?

Не знаете? Что ж, теперь вы сумеете поразить всех этим забавным фактом, а также сможете посетить парк Playmobil в Бирзебугге.

Хорошая новость: вход в этот гигантский парк с территорией 2000 м² обойдется взрослым всего в € 1.20, а детям до 12 лет — € 2,40.

Взрослым наверняка доставит удовольствие посещение фабрики: пн-пт с 10:30 до 2:30. Экскурсия длительностью 45 минут стоит € 8,50 (и это с угощением!).

Деревня морячка Попайя (Popeye Village)

Еще одно замечательное место для детей — Popeye Village.

Более туристический, чем на самом деле интересный, но это все же хороший вариант, чтобы провести приятный день с семьей. Вы сможете посетить деревню, посмотреть шоу, кино, посетить музеи, повеселиться в воде и даже прокатиться на небольшой лодке.