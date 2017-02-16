Интерес к этому турниру в Aria Resort & Casino с бай-ином в $300,000 настолько велик, что организаторам приходится находить все новые возможности и виды «отсеивания» игроков.
Последнее нововведение – это увеличение числа игроков. Теперь турнир пройдет за 8 столами в формате 7-макс.
Отметим, что добавление новых шести игроков позволит создать призовой фонд размером $16,800,000.
Это, в свою очередь, гарантирует победителю сумму в $6,000,000!
35 мест уже заняты
Вместить всех желающих в турнир уже невозможно, так что в этом году организаторы пошли не интересный шаг, устроив лотерею 35 место среди профессиональных игроков.
В число счастливчиков попали Антонио Эсфандиари, Федор Хольц, Даг Полк, Эрик Сайдел, Айзек Хэкстон, Джон Джуанда и еще почти три дюжины сильных и известных игроков, включая и новичка PokerStars Pro – Игоря Курганова.
Также в строю участников и два предыдущих чемпиона – Брайан Раст и Райнер Кемпе.
Хватит ли места Негреану?
Впрочем, куда интересней список «неудачников», ибо среди них оказались: Дэниел Негреану, Дэн Колмэн, Адриан Матеос, Джейсон Кун, Талал Шакерчи, Джастин Бономо, Джейсон Мерсье, Чарли Каррел и другие.
Кому дадут второй шанс?
Однако по условиям проведения турнира, остальные 15 мест, а теперь уже 21, будут пригласительными.
Конечно, в первую очередь организаторы рассчитывают привлечь за столы знаменитостей, причем не только из мира покера.
Парочка кинозвезд, дюжина богатых бизнесменов-любителей покера и просто «селебрити» - это хорошо.
Но вряд ли в списках 2017 Super High Roller Bowl не найдется места и для игроков калибра Фила Хельмута, Фила Айви или того же Дэниела Негреану, который вполне серьезно рассчитывает теперь на личное приглашение.
Вполне возможно там будет и несколько наших представителей.
Подробнее о приглашенных игроках будет известно ближе к лету.
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