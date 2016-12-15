Итак, в 2107 году – LAPC – будет проходить с 13 января по 2 марта, и за это время состоятся турниры почти во все возможные виды покера, начиная от Техасского холдема и Пот-Лимит Омахи, и до Омаха-8, Семикарточный Стад, «Выбор дилера» и многих других.

Венчает сей фестиваль не менее традиционный «Мейн» с бай-ином в 10,000 долларов.

Кстати, во время серии пройдет и два весьма интересных фриролла, каждый из которых одарит победителя билетом в Главное событие.

Для обладателей «умеренных» банкроллов это хорошая новость.

Первый из них пройдет 3 февраля, а второй – 12-го февраля. Так что если будете в Лос-Анджелесе в эти дни, то обязательно воспользуйтесь таким предложением.

Кстати, по ходу фрироллов будет доступен лишь один аддон за 60 долларов.

Главное событие – старт 25 февраля

Итак, кульминация фестиваля, как мы уже сказали – это Главное событие с бай-ином в 10,000 долларов, которое пройдет с 25 февраля по 2 марта 2017 года.

Год назад Дитрих Фаст выиграл миллион на LAPC.

Кстати, любой игрок, который достигнет финального стола одного из сайд-ивентов LAPC получит отличный шанс отобраться забесплатно в Главное событие.

Виной том отдельный фриролл для «счастливчиков», который пройдет 23 февраля и на кону в нем будет три места в «мейн» турнира.

Кстати, уже сейчас ожидается, что за победу в Главном событии можно будет получить не менее миллиона долларов.

Так, например, год назад немецкий игрок Дитрих Фаст стал лучшим среди 515 участников, забрав главный приз чуть более миллиона долларов.

А учитывая недавний ажиотаж на турнире WPT 5 Diamonds можно ожидать и весьма существенного роста числа участников и в Лос-Анджелесе.

Кстати, выиграть разом крупную сумму там можно будет еще и в хайроллере с бай-ином в 25,000 долларов, который пройдет в формате 6-макс с 28-го февраля.

Подробнее о расписании фестиваля на его официальной странице.