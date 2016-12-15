Итак, в 2107 году – LAPC – будет проходить с 13 января по 2 марта, и за это время состоятся турниры почти во все возможные виды покера, начиная от Техасского холдема и Пот-Лимит Омахи, и до Омаха-8, Семикарточный Стад, «Выбор дилера» и многих других.
Венчает сей фестиваль не менее традиционный «Мейн» с бай-ином в 10,000 долларов.
Кстати, во время серии пройдет и два весьма интересных фриролла, каждый из которых одарит победителя билетом в Главное событие.
Для обладателей «умеренных» банкроллов это хорошая новость.
Первый из них пройдет 3 февраля, а второй – 12-го февраля. Так что если будете в Лос-Анджелесе в эти дни, то обязательно воспользуйтесь таким предложением.
Кстати, по ходу фрироллов будет доступен лишь один аддон за 60 долларов.
Главное событие – старт 25 февраля
Итак, кульминация фестиваля, как мы уже сказали – это Главное событие с бай-ином в 10,000 долларов, которое пройдет с 25 февраля по 2 марта 2017 года.
Год назад Дитрих Фаст выиграл миллион на LAPC.
Кстати, любой игрок, который достигнет финального стола одного из сайд-ивентов LAPC получит отличный шанс отобраться забесплатно в Главное событие.
Виной том отдельный фриролл для «счастливчиков», который пройдет 23 февраля и на кону в нем будет три места в «мейн» турнира.
Кстати, уже сейчас ожидается, что за победу в Главном событии можно будет получить не менее миллиона долларов.
Так, например, год назад немецкий игрок Дитрих Фаст стал лучшим среди 515 участников, забрав главный приз чуть более миллиона долларов.
А учитывая недавний ажиотаж на турнире WPT 5 Diamonds можно ожидать и весьма существенного роста числа участников и в Лос-Анджелесе.
Кстати, выиграть разом крупную сумму там можно будет еще и в хайроллере с бай-ином в 25,000 долларов, который пройдет в формате 6-макс с 28-го февраля.
Подробнее о расписании фестиваля на его официальной странице.
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