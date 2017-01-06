$1 миллион деньгами и призами в «поисках сокровищ» на 888poker!

Принять участие в квесте очень просто.

Просто заходите каждый день в свой аккаунт на 888poker (а если у вас нет его, то начните путь отсюда), чтобы узнать ваше ежедневное задание – «Daily Challenge».

Затем просто выполните его (ничего сложного – сыграть пару турниров «сит-энд-гоу» или выиграть с определенной рукой), и вы сразу же получите случайно выпавший приз.

Например, часто будут вам доставаться билеты в ежедневные турниры - Daily $6,000 Pirates Prize Tournament с бай-инами в $1, $5 или даже $50.

В общем, продолжайте заполнять «поля» в вашей карте сокровищ каждый день, и тогда шанс выиграть нечто крупное будет все больше.

$100,000 – самому везучему игроку

Итак, ваша «Карта сокровищ» - это поле 5 на 5, в котором находятся 25 квадратиков с заданиями.

Каждый раз, когда вы выполните 5 «заданий» в ряд (не важно, по прямой или диагонали), вы будете получать бонус реальными деньгами (кэш).

Наиболее часто выпадаемый приз – это $5, но возможны и другие варианты в $10, $50, $500 и даже $5,000! Просто нажмите на иконку «сокровища», чтобы забрать свой приз.

А если вы сумеете выполнить все задания и закрыть всю карту сокровищ, то будете участвовать в розыгрыше главного призы - $100,000!

Карта сокровищ.

Победитель будет определен слепым жребием, а остальным участникам достанутся призы в размере $20, $100, $1,000 и $10,000. Однако, для участия в этом «шоу» необходимо выполнить все задания.

Кроме призовых денег ежедневно на кону будет и $9,000 в бесплатных турнирах: один - $6,000 Pirates Prizes Tournament, и дважды в день - $1,500 Treasure Quest Tournaments.

Кстати, для участия в последних двух вам даже не нужны билеты, они доступны для всех ежедневно в 14:04 and 20:04 по московскому времени до 25 февраля 2017 года.

Чтобы принять участие в поисках сокровищ вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

Больше об акции «Поиск сокровищ на 888poker» можно узнать из видео ниже: