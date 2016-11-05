А все начиналось в 2012 году с 349 участников первой в истории «Битвы за Мальту», при гарантированном призовом фонде в 150 тысяч евро.
Год спустя к нам приехали уже 888 игроков, а в 2014 на «Битве» было уже 1,417 игроков, а год назад – 1,804.
И вот, мы снова задаем новую планку.
Кстати, призовой фонд турнира составил 879,305 евро, и это тоже достижение нового рекорда.
Точные выплаты в Главное событии станут известны лишь в субботу днем, но ясно, что за первое место сумма будет явно больше 150 тысяч евро.
Качели Пучкова
Второй старт российского игрока выдался более удачным, и он сумел пройти в День 2.
Однако стек у него небольшой – лишь 33,400 фишек, что едва больше 20 ББ.
Впрочем, сам игрока, получивший днем приз «Живая легенда» в свои руки от Марии Хо, вполне уверен в своих силах: «Главное, чтобы карты завтра заходили».
Понс потерял удачу в Лас-Вегасе
А вот участник «Ноябрьской девятки» испанец Фернандо Понс, похоже, израсходовал весь свой запас удачи в Лас-Вегасе.
Сегодня он дважды входил в турнир, но обе попытки закончились довольно быстро и, что логично, крайне безуспешно.
Не сложился день и для Софии Левгрен, Луки Москитты и многих других про.
Цифры, цифры
Итак, вернемся к Дню 1С, который сумели успешно закончить 384 человек из 883 вышедших на старт.
Таким образом, в День 2 сумели пробиться 701 участник турнира.
Кстати, чиплидером является Евгений Крикун, набивший стек в 244,000 фишек.
Избранный чипкаунт:
Евгений Крикун 244200
Нейв Битон 239000
Альберто Фарах 194000
Джузеппе Оккинти 181300
Мэтью Адамс 172200
Артту Ийсакка 165800
Фабио Априле 162900
Андреа Лейку 158500
Йонас Хянерт 155900
Тобиас Андресен 152800
Эшли Харди 143000
Хенрик Якобсен 81300
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