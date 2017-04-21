Уже в это воскресенье ты можешь выиграть один из самых ценных призов в онлайн покере – пакет участника 888Live Barcelona.

Покер рум 888poker выделяет на специальный фриролл $28,500 призовых, которые и гарантируют 15 (!) путевок в столицу Каталонии!

Барселона – это самое покерное место на европейском континенте, и фестиваль «Make it Big» пройдет уже в мае, став третьим по счету.

Где и когда

Место действия – казино Gran Casino Barcelona (там же проходили турниры ЕРТ), а время – с 11 по 22 мая. Более подробно о программе фестиваля можно узнать здесь.

Вкратце следующее: бай-ин в Главное событие составляет 1,100 евро, а гарантированный призовой фонд – €500,000.

Также есть три стартовых дня, за которыми последуют еще три дня покерной баталии. День 1А – это 18 мая, а финальный стол пройдет во вторник 23-го мая.

Хотите принять участие? Тогда не пропустите шанс в это воскресенье: от вас почти ничего не требуется, лишь скромный депозит, а все остальное – если вам повезет – предоставит 888poker.

Лобби фриролла.

В каждый из 15 пакетов на общую сумму в $28,500 входят:

Бай-ин в «мейн» за €1,100

€470 на проживание (отель на ваш выбор)

€200 на транспортные расходы

И не важно, сколько игроков примут старт в этом фриролле. Последние 15 лучших получат эти призы в любом случае, а затем поедут в Испанию, где у них будет шанс еще и монетизировать свой успех.

Путь к успеху

Итак, для того, чтобы сыграть во фриролле вам нужен аккаунт на 888poker. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.

Затем от вас требуется депозит размером от 30 долларов, при этом нужно ввести код Barcelona30. Это важно, не забудьте про код!

После чего вы сразу же получите билет во фриролл.

888Live - это весело!

Детали ивента:

воскресенье, 23 апреля, 21.15 по Москве

воскресенье, 23 апреля, 21.15 по Москве Tournament ID: 101 259 277

Стартовый стек – 3,000

Стартовый стек – 3,000 Уровни по 4 минуты

Не пропустите возможность сыграть не только в крутом фриролле, но и шанс выиграть поездку в европейскую Мекку покера.

А если вы еще сомневаетесь, стоит ли ехать в Барселону, то прочитайте про «5 дополнительных причин», и сразу все поймете.