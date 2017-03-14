Не так много, не правда ли?

Эта статья изменит все, ибо прежде, чем отправиться на первый в истории PokerStars Championship Panama, вам необходимо знать 14 фактов о принимающей турнир и вас стране.

1) Величайший канал

Первая ассоциация с Панамой – это Панамский канал, и это нормально.

Кстати, строить его начали французы, а не американцы, как считают многие. Дело было в 1881 году, а спустя 23 года, когда Франция увязла в строительстве, потеряв порядка 25,000 рабочих, на смену ей пришло правительство США.

Страшно представить, но тогда каждый день на стройке канала погибали по 3 рабочих и так на протяжении четверти века!

Сам канал был открыт в 1914 году, а его вторая ветка была построена с 2007 по 2014 года.

Самый эффективный канал в мире.

В первый года через канал прошло порядка 1,000 судов, а в наше время это число возросло до 15,000.

Панамский канал относится к одному из «Семи чудес света современного мира».

Его использование позволяет сократить путь вокруг Южной Америки на 12,700 километров, что равно почти трети длины экватора!

2) Цена может кусаться

Дороже всех обошелся проход через канал круизному судну Norwegian Pearl в 2010 году - $376,000.

Самая низкая цена была зафиксирована в 1928 году, когда Ричард Халибертон прошел по каналу за… 36 центов. Почему так? Никто уже и не знает.

3) Капитана Моргана не предлагать

Столица – Панама-Сити – была разорена в 1671 году, когда уэльский пират Генри Морган высадился на берегу Атлантического океана и с отрядом в 1,400 человек прошел 80 километров через тропические болота к старой столице.

Тот еще "герой".

Он сжег город, разграбив его, а многих жителей продал в рабство.

К слову, его именем позже назвали самый известный сорт рома «Капитан Морган» (Captain Morgan), но в Панаме его, вероятно, лучше лишний раз не заказывать.

4) Город и джунгли – вместе

Панама-Сити – единственная столица в мире, где дождевой тропический лес есть прямо в черте города.

5) В рейтинге счастья на 25-м месте

Согласно Всемирному индексу счастья жители Панамы находятся на 25-м месте среди 157 стран-участниц рейтинга.

На последнем месте в нем Бурунди, так что не стоит ожидать там PokerStars Championship в ближайшее время.

6) Только монеты

Когда сосед за покерным столом спросит вас, что общего у Панамы с фильмом «Роки», не теряйтесь.

Ответ – Бальбоа. Это не только фамилия персонажа кино, но и название местной валюты, которая имеет курс 1 к 1 к доллару США.

Гордость Эквадора!

Кстати, Бальбоа бывают только в монетах, никаких «панамских бумаг».

7) Это не их шляпа

Головной убор «панама» - вовсе не является местным изобретением. Ее сделали в Эквадоре, но в свое время везли в Панаму, откуда она уже шла на экспорт за моря.

8) Старейшая железная дорога

В Панаме можно искупаться в двух океанах – Тихом и Антлантическом – за один день, а проще сделать это проехав на поезде из Панамы-Сити в Колон.

Эта железная дорога длиной в 80 километров считается старейшей в мире среди действующих линий с момента их ее строительства.

9) Кто такой «Ван Хален»?

Только 30% жителей Панамы знают песню «Ван Хален» под названием «Панама». А жаль!

Вероятно, им больше известные других ужасные песни этой группы.

10) Кофе – это не «Старбакс»

Кофеин «Старбакс» найти в Панаме можно много, но первая из них была открыта лишь в августе 2015 года.

Панама стала лишь 15-й страной Латинской Америки, где появилась эта сеть.

11) Или солнце или дождь

Панамский флаг, смотри ниже.

Сезон дождей длится с мая по ноябрь. Ураганы – большая редкость, так как Панама находится в стороне от «аллеи ураганов».

В остальное время – солнце. Карибы, как никак.

12) Природа зовет

Флора и фауна поражают своим обилием.

В Панаме около 1,000 видов птиц, более 1,400 сортов орхидей и порядка 1,500 типов деревьев, что в три раза больше, чем в США и Канаде вместе взятых.

13) Голубая чистота и красный порядок

Не бойтесь, мы говорим лишь о чистоте пляжей и моря, а точнее океанов.

Панамский флаг - белый означает мир, синий – чистоту, а красный - авторитет и закон. Звезды представляют Консервативную и Либеральную партию.

14) Бесконечные пляжи

Что еще делать в Панаме, кроме как наслаждаться водными процедурами? И мы не знаем, но точно уверены, что температура воздуха в Панаме весь год колеблется в диапазоне 24 – 31 градус тепла.

А длина береговой линии – считай пляжей – достигает нескольких тысяч километров.

Словом, добро пожаловать в Панаму, и до встречи в казино Sortis Hotel & Casino.