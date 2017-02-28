Покер рум дает шанс двум счастливчикам отправиться в Монте-Карло, чтобы сыграть в хай-стейкс игре с бай-ином в 12,500 евро.
Отметим, что бай-ин за вас внесет PokerStars, а дальше дело самого игрока – нажить или спустить все.
Выйти из-за стола можно будет только после розыгрыша 150 раздач, при этом вашими будут только те деньги, что вы выиграете сверху стартового бай-ина.
Иначе говоря, если у вас будет лишь 10,000 евро после 150 (или более) раздач, то вы ничего не получите.
Фриролл для Cash Challenge
Онлайн сателлиты к Cash Challenge будут проходить по 4 раза в день, и для участия в них нужен специальный билет.
Едва ли этот стол будет без Дэниела Негреану.
Чтобы получить его, необходимо сделать депозит от $30 с кодом «CASHCHALLENGE».
В этом случае вы получите 7 билетов в награду.
Кроме призового фонда в 1,000 долларов из каждого сателлита 20 лучших игроков будут приглашены на кастинг.
Для участия в нем вам надо будет отправить небольшое видео о себе. В PokerStars ищут игроков с необычными типажами, с чувством юмора и энтузиазмом.
Длина ролика не должна превышать 2 минуты, и его надо либо выложить на YouTube, либо отправить мейлом на cashchallenge@pokerstars.com не позднее 12 марта 2017 года.
Те два счастливчика, которых выберут организаторы для участия в шоу, получат:
- Авиабилеты в Монте-Карло (туда и обратно)
- Проживание в отеле Le Meridien, Monte Carlo (номер на двоих, 4 ночи)
- €500 на представительские расходы (будут переведены на ваш PokerStars аккаунт)
- Бай-ин в размере €12,500 для участия в незабываемой кэш-игре!
Точные даты проведения Cash Challenge еще неизвестны, но высока вероятность, что это случится во время PokerStars Championship в Монте-Карло (25 апреля – 5 мая).
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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