День: Старт: Турнир: Бай-ин: Thursday 11/5/2017 16:00 Turbo Satellite to Opening Event 1A 50 EUR Thursday 11/5/2017 18:00 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1A 220 EUR Friday 12/5/2017 16:00 Turbo Satellite to Opening Event 1B 50 EUR Friday 12/5/2017 18:00 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1B 220 EUR Friday 12/5/2017 20:00 The Thunder 88 EUR Saturday 13/5/2017 12:00 Turbo Satellite to Opening Event 1C 50 EUR Saturday 13/5/2017 14:00 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1C 220 EUR Saturday 13/5/2017 18:00 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1D TURBO 220 EUR Saturday 13/5/2017 20:00 The Breeze 110 EUR Sunday 14/5/2017 13:00 888Live Barcelona Festival - Opening Event FINAL - Sunday 14/5/2017 14:00 High Noon Turbo 50 EUR Sunday 14/5/2017 18:00 The Hurricane 110 EUR Monday 15/5/2017 20:00 The Swordfish 55 EUR Tuesday 16/5/2017 20:00 The Turbo Deepstack 77 EUR Wednesday 17/5/2017 18:00 The Lightning 8-max 66 EUR Wednesday 17/5/2017 19:00 Super Satellite to Main Event Day 1A 110 EUR Wednesday 17/5/2017 20:00 High Roller Day 1 2,200 EUR Thursday 18/5/2017 17:00 High Roller Final Day 2,200 EUR Thursday 18/5/2017 18:00 888Live Barcelona Festival ME Day 1A 1,100 EUR Friday 19/5/2017 15:00 Super Satellite to Main Event Day 1B 110 EUR Friday 19/5/2017 18:00 888Live Barcelona Festival ME Day 1B 1,100 EUR Friday 19/5/2017 21:00 The Mega Knockout [50 EUR Bounty] 115 + 50 EUR Saturday 20/5/2017 12:00 Turbo Super Satellite to Main Event Day 1C 110 EUR Saturday 20/5/2017 15:00 888Live Barcelona Festival ME Day 1C 1,100 EUR Saturday 20/5/2017 20:00 Omaha Pot Limit 150 EUR Sunday 21/5/2017 14:00 888Live Barcelona Festival ME Day 2 1100 EUR Sunday 21/5/2017 16:00 The Whale 333 EUR Sunday 21/5/2017 19:00 Ladies Event 220 EUR Monday 22/5/2017 14:00 888Live Barcelona Festival ME Final DAY -