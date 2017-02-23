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Айви, Кейтс и Хольц сыграют в $111k One Drop на WSOPE

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Айви едет покорять Розвадов.
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Турнир с бай-ином в 111 тысяч долларов пройдет осенью в Европе, и, по данным владельца King’s Casino Леона Цукерника, в числе зарегистрированных уже 31 игрок.

Не так давно в Монте-Карло прошел турнир «по пригласительным и для непрофессионалов» со стартовым взносом в 1 миллион евро.

Основатель One Drop канадец Ги Лалиберте снова вернет про-игроков за столы своего турниры нынешней осенью в Розвадове, но бай-ин составит лишь $111,000.

Розвадов – это небольшой городок на границе Чехии и Германии, но именно там находится крупнейшее казино в Европе – King’s Casino.

Теперь это часть WSOPE

Турнир $111k One Drop на этот раз пройдет в ноябре в рамках предстоящего фестиваля WSOP Europe.

Там на кону будет 10 золотых браслетов и более 5 миллионов долларов гарантированного общего призового фонда.

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Браслеты едут в Европу.

Во многом этот фестиваль едет в Розвадов благодаря усилиям Леона Цукерника, который превращает свое казино в центр покерной жизни континента, как минимум.

Подписанный контракт между ним и владельцами серии WSOP будет действовать 5 лет и включает в себя:

  • WSOP Europe в ноябре 2017 и 2019 годов
  • По два этапа WSOP Circuit в 2018 и 2020 годах
  • По одному этапу WSOP Circuit в марте 2017, 2019 и 2021 годов

Звезды уже в пути

Состав игроков в предстоящем $111k One Drop будет более, чем солидным.

По данным Цукерника свое согласие на участие в турнире уже подтвердили:

  • Фил Айви
  • Сэм Трикетт
  • Антонио Эсфандиари
  • Дэниел Кейтс
  • Пол Ньюи
  • Игорь Курганов
  • Квирин Чех
  • Тони Джи
  • Пьер Невилль
  • Федор Хольц
  • Эндрю Пэнтлинг
  • Роберт Янг

«Кроме этих персон в списке есть еще около 20 человек, которые пока пожелали остаться анонимами», - добавил Цукерник.

Отметим, что в турнире число мест будет ограничено – не более 111 игроков.

«Это точно будет крупнейший и лучший турнир Европы», - уверен владелец King’s Casino, - «во-вторых, это будет браслетный турнир и сейчас лишь февраль на дворе, а уже 31 человек внес депозит».

Также в расписании серии значится и мини-версия турнира с бай-ином в €1,111.

Еще один трофей для King’s

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Леон Цукерник успевает все.

За последние пять лет казино King’s провело огромную работа, превратившись в один из покерных центров Европы, где проходят турниры самого высокого уровня, а кэш-игра протекает и вовсе на заоблачных лимитах.

Обладатели браслетов WSOP – Федор Хольц, Себастьян Рутенберг и экс-чемпион мира Пиус Хайнц – уже оставили свои трофеи в выставочном зале казино, и теперь на очереди суперзвезды из-за океана – Айви, Хелмут и Негреану.

Если хотя бы один из них оставит здесь свой трофей, то King’s Casino точно выйдет на уровень одного из самых привлекательных мест для покера в мире.

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