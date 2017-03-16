А этот клуб, в свою очередь, источник бесконечных покерных приключений и подарков в виде промо-акций, бонусов, фрироллов и различных лотерей.

Объем подарков внушителен, ибо только во фрироллах каждый месяц на кону ровно 100,000 долларов.

До 8 фрироллов каждый день!

Итак, вы в клубе. Здесь одно правило – чем больше вы играете в покер, тем выше/дороже будут ваши призы.

Базовый уровень подарков для всех един – фрироллы.

Хотите играть в более дорогих турнирах, тогда необходимо заработать билеты туда. Просто выполняйте миссии или задания дня.

Каждый раз за их выполнение вы будете получать очки игрока и золотые токены (монеты).

За удачу!

Чем больше у вас очков – тем выше ваш уровень участника в клубе. Тоже самое относиться и к билетам в турниры.

Каждый раз, как проходите очередные 5 уровней программы, вы достигаете нового уровня фрироллов.

Базовый фриролл с призовым фондом в 500 долларов проходит каждый день в 23.10 по Москве.

Как только вы достигнете уровня 5, то получите доступ к «Level 5+ Free Tournament», которые проходят уже дважды в день.

После достижение уровня 20, у вас будет возможность играть 8 фрироллов каждый день!

А, например, при достижении уровня 50 призовой фонд доступного там еженедельного фриролла достигнет уже 3,000 долларов.

Наконец, на уровне 70 он будет уже 10,000 долларов, но проходит этот фриролл лишь раз в месяц.

Как лучше играть в них вы можете узнать из нашей специальной стратегии для фрироллов.

Билеты, бонусы и прочие плюшки

Независимо от фрироллов за преодоление уровней вы будете получать билеты мгновенной лотереи.

Все получится.

По одному за каждые 5 уровней. Все что вам надо сделать после – это стереть виртуальный защитный слой и получить свой приз, к которым могут относиться:

Билеты в турниры на реальные деньги

Кэш-бонусы

Бесплатная ставка в казино

Бесплатная ставка в беттинге

Очки клуба 888poker

Токены клуба 888poker

Участие в лайв-беттинге

Как вы заметили, миссия дня могут относиться не только к разделу покера, но и казино или спортивным ставкам.

Конечно, везде разные условия зарабатывания очков участника клуба, но важней всего тот факт, что любое ваше действие будет учтено и рано или поздно принесет вам какой-либо бонус.

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