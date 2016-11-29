Надо ли говорить, что пару недель назад «восьмерки» анонсировали гарантированный призовой фонд в $500,000 для этого турнира, вместо обычных $150,000.

Смелый ход, но он более, чем оправдался. Необходимое число игрок было легко достигнуто – 2,151 человек, которые сделали еще и 920 ре-энтри.

В итоге, призовой фонд перевалил даже за 600 тысяч долларов.

И, несмотря на уменьшение по времени одного уровня с 30 до 20 минут, весь турнир шел 13 с половиной часов, прежде, чем мы узнали триумфатора.

Россияне доминируют, шведы гнутся

Как мы уже сказали, все места в Топ-3 достались российским игрокам с никами: «josef_shvejk», «Omfg72oAgain» (Егор Борискин) и comant76, которые и поделили остаток призового фонда между собой.

Коротоко о том, как в одном из крупнейших воскресников на #888Poker победила дружба: pic.twitter.com/fIBKRXdB2x — 888poker Russia (@888poker_ru) November 28, 2016

Впрочем, на этой стадии «josef_shvejk» уже имел огромный стек в 34 миллиона фишек, лишь увеличивая свое преимущество в каждой последующей раздаче. В общем, на всю игру в Топ-3 ушло лишь 10 минут.

За свою яркую победу он получил $97k, оставив соотечественникам по $73k и $53k, соответственно.

Отметим, что четвертое место занял игрок из Голландии Яанс Арендс, а за финальным столом отметился еще один россиянин «veea» и украинец «Ender112».

Пока наши игроки «разрывали» Mega Deep, представители Швеции ударно отметились в других турнирах.

Так «Gr33nApples», удачно выступивший (победа в «мейне») на серии Super XL Series в мае, в Mega Deep занял 52-е место.

А вот его соотечественник «nastymake» добился большего – 39-го места, хотя в январе у него было победа в быстром Turbo Mega Deep. Впрочем, сейчас этот игрок сумел превысить планку своих доходов в онлайн покере в 2 миллиона долларов.

А как же Нитше? Великий покерный «Доминатор» и здесь сделал дипран, добравшись до 19-места, при этом его игру можно было наблюдать на Twitch.

«Всегда немного раздражает, когда так далеко пройдешь, но вылетаешь, не добравшись до финального стола», - сказал Доминик Нитше после турнира, - «ощущения были хорошие, надеялся, что выиграю турнир да и стек был приличный все время, но пару неудачных раздач изменили все».

Напомним, что сейчас на 888poker проходит Рождественский фестиваль подарков, во время которого призы будут просто падать с неба, как дождь.

А следующая крупная онлайн серия на 888poker пройдет в январе будущего года - Super XL VII.

Результаты финального стола Mega Deep:



Место Имя Страна Призовые 1 josef_shvejk Россия $97,043.60* 2 Егор «Omfg72oAgain» Борискин Россия $72,844.12* 3 comant76 Россия $52,759.78* 4 Янс «Graftekkel» Арендс Голландия $39,615 5 DrKoRn718 Германия $29,113.08 6 Ender112 Украина $23,216.76 7 jefffryyy Словакия $17,320.44 8 veea Россия $11,608.38 9 _husgansen_ Германия $7186.14

*) – сделка «на троих»

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