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Вы готовы сорвать хороший куш в мае на 888poker?
Совсем скоро в Барселоне пройдет фестиваль покера от 888 – «Make it Big» - 12 турниров за 13 дней.
Однако, это не единственное, чем нас порадуют «восьмерки» в мае.
Так уже 7-го мая стартует крупнейшая онлайн серия покер рума – XL Inferno, за две недели которой будут разыграны призы в 197 турнирах!
Но прежде – аперитив: массивный фриролл с призовым фондом в 100,000 долларов, который имеет собственное красивое имя – «Метеор».
Это так и есть. 888poker дарит 100,000 долларов на призы за один турнир.
И участие в этом турнире – бесплатно!
Если у вас есть аккаунт на 888poker, то, вероятно, вы уже автоматически получили два билета в сателлиты к фрироллу, которые проходят каждые 2 часа.
Главное в нем попасть в Топ-250 и все – теперь вы участник фриролла.
Впрочем, если сателлиты вам не по нраву, то можно сразу попасть в метеор-фриролл путем внесения депозита от 10 долларов с промо-кодом 100METEOR.
Наконец, план В – выполнить специальные миссия/задания дня.
Фриролл «$100,000 Meteor» пройдет 3-го мая в 23.00 по московскому времени.
Максимальное число мест в нем – 20,000, и это число будет явно достигнуто. Регистрация будет доступная за 4 часа до старта турнира.
Каждый игрок получит 3,000 фишек на старте, а уровни будут длиться по 3 минуты. Главный приз победителю составит от $5,000 до $10,000 (зависит от числа участников).
Призовой фонд: $100,000
Старт: 3 мая, 23:00 по Москве
Бай-ин: нет
ID турнира: 101 934 503
Стартовый стек: 3000
Уровени: по 3 минуты
Итак, для того, чтобы сыграть во фриролле вам нужен аккаунт на 888poker. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.
Напоминаем, что успех в «Метеоре» позволит вам отлично сыграть и в онлайн серии XL Inferno, которую венчает Главное событие с бай-ином $1,050 и гарантированным призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.
Или отправляйтесь в Барселону, где с 11 по 22 мая пройдет фестиваль 888Live.
Дерзайте, и все у вас получится!
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