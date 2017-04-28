Вы готовы сорвать хороший куш в мае на 888poker?

Совсем скоро в Барселоне пройдет фестиваль покера от 888 – «Make it Big» - 12 турниров за 13 дней.

Однако, это не единственное, чем нас порадуют «восьмерки» в мае.

Так уже 7-го мая стартует крупнейшая онлайн серия покер рума – XL Inferno, за две недели которой будут разыграны призы в 197 турнирах!

Но прежде – аперитив: массивный фриролл с призовым фондом в 100,000 долларов, который имеет собственное красивое имя – «Метеор».

$100,000 в одном бесплатном турнире

Это так и есть. 888poker дарит 100,000 долларов на призы за один турнир.

И участие в этом турнире – бесплатно!

Если у вас есть аккаунт на 888poker, то, вероятно, вы уже автоматически получили два билета в сателлиты к фрироллу, которые проходят каждые 2 часа.

Главное в нем попасть в Топ-250 и все – теперь вы участник фриролла.

Впрочем, если сателлиты вам не по нраву, то можно сразу попасть в метеор-фриролл путем внесения депозита от 10 долларов с промо-кодом 100METEOR.

Наконец, план В – выполнить специальные миссия/задания дня.

Фриролл «$100,000 Meteor» пройдет 3-го мая в 23.00 по московскому времени.

Максимальное число мест в нем – 20,000, и это число будет явно достигнуто. Регистрация будет доступная за 4 часа до старта турнира.

Каждый игрок получит 3,000 фишек на старте, а уровни будут длиться по 3 минуты. Главный приз победителю составит от $5,000 до $10,000 (зависит от числа участников).

Фриролл – «The Meteor»:

Призовой фонд: $100,000

Старт: 3 мая, 23:00 по Москве

Бай-ин: нет

ID турнира: 101 934 503

Стартовый стек: 3000

Уровени: по 3 минуты

Итак, для того, чтобы сыграть во фриролле вам нужен аккаунт на 888poker. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.

888Live Барселона, XL Inferno и другие

Напоминаем, что успех в «Метеоре» позволит вам отлично сыграть и в онлайн серии XL Inferno, которую венчает Главное событие с бай-ином $1,050 и гарантированным призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.

Или отправляйтесь в Барселону, где с 11 по 22 мая пройдет фестиваль 888Live.

Дерзайте, и все у вас получится!