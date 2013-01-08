10 эффективных приемов в Холдеме
Каждый игрок в покер мечтает найти идеальную формулу игры в покер или знать пару секретных нюансов, которые помогут ему всегда выигрывать.К сожалению, в реальной жизни покерного игрока, будь он профессионал или любитель, не все так просто.
И все же мы поможем вам! Не существует формулы успеха, но есть ряд покерных ходов, которые могут значительно облегчить вам жизнь, если их вовремя и правильно применять.
Речь идет об инфографике - "10 эффективных ходов Техасском Холдеме", который является квинтэссенцией нашей одноименной рубрики по покерной стратегии.
Читайте внимательно, нажав на картинку здесь, или ознакомьтесь со статьями ниже:
Узнай больше о самых эффективных приемов в Техасском Холдеме:
- Лимп-ререйз
- Рестил
- Пуш-фолд
- Изоляция
- Блокинг бет
- Овербет
- Флоатинг на флопе
- Защита блайндов
- Сет-майнинг
- Чек-рейз
- Блеф с тремя баррелями
- Сквиз
- Stop and Go
- Полублеф
- Блеф кэтчер
- Соул рид
- Лайт 3-бет
- Обратный телз
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