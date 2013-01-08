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10 эффективных приемов в Холдеме

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8 Январь 2013, Написал: Artur Kurvits
Размещено в: Инфографика
10 эффективных приемов в Холдеме
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Каждый игрок в покер мечтает найти идеальную формулу игры в покер или знать пару секретных нюансов, которые помогут ему всегда выигрывать.

К сожалению, в реальной жизни покерного игрока, будь он профессионал или любитель, не все так просто.

И все же мы поможем вам! Не существует формулы успеха, но есть ряд покерных ходов, которые могут значительно облегчить вам жизнь, если их вовремя и правильно применять.

Речь идет об инфографике - "10 эффективных ходов  Техасском Холдеме", который является квинтэссенцией нашей одноименной рубрики по покерной стратегии.

Читайте внимательно, нажав на картинку здесь, или ознакомьтесь со статьями ниже:

Узнай больше о самых эффективных приемов в Техасском Холдеме:

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