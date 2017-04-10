В далеком Макао завершился дебютный «чемпионат» от PokerStars, который когда-то должен был стать очередным глобальным завоеванием, но, как и ожидалось, не стал.

Впрочем, как минимум, этот турнир вошел в историю одним из длительных хедз-апов в Главном событии, которое и выиграл представитель Канады – Эллиотт Смит.

В решающей битве он сумел преодолеть сопротивление местного игрока Терри Танга только за 10 с небольшим часов игры, выставившись удачно в последней раздаче дня с А-К против шестерок оппонента.

Причем на флопе Танг поймал сет, но на ривере Смиту доехал флеш, что и принесло канадцу $370,508 призовых денег за первое место.

Финишировавший вторым китайский игрок был вынужден довольствоваться суммой в $331,816.

Кстати, Эллиотт теперь имеет на счету более 2 миллионов долларов выигранных в живых турнирах, но с точки зрения титула и трофея это был его первый успех.

Наших на финалке не было

Всего на старт Главного события вышли 546 человек, что довольно скромно для глобального уровня, да и подавляющая часть из них была из местных игроков.

В Макао красиво.

Компанию им составляли топ-игроки, да победители различных сателлитов. Обычные игроки, составлявшие большую часть полей на турнирах ЕРТ, этап в Макао проигнорировали, что и ожидалось по итогам панамского чемпионата.

Следующий этап Глобального чемпионата PokerStars пройдет в Монако, но это уже не будет привычным нам Гранд-финалом серии ЕРТ, а лишь рядовым ивентом.

Впрочем, соскучившиеся по большой игре европейские покерные регуляры и энтузиасты вряд ли пропустят этот турнир, так что с посещаемостью в Монте-Карло все будет неплохо, как минимум.

Но, пока это лишь предположения, а результаты будут известны менее чем через месяц. Тем более что нас снова ожидают ТВ-трансляции с турниров, которых в Макао не было вовсе.

PokerStars Championship Macao, выплаты финального стола:

1. Эллиотт Смит - $370,508

2. Терри Танг - $331,816

3. Дэниел Лэйдло - $221,896

4. Аврахам Озиель - $164,749

5. Эймон Хата - $122,275

6. Пит Чен - $90,741

7. Ян Ли - $67,058

8. Ксюань Тан - $49,682