С 1 сентября вступил в силу закон о персональных данных, в котором говориться о том, что все данные граждан РФ должны храниться на территории страны, как это отразить на онлайн покере?

Эта тема уже истерта, наверное, до дыр, но пока не будет четкого ответа или действия обсуждения не будут прекращаться и тема легализации онлайн гемблинга в России будет на слуху.

В начале августа на одном из совещаний, которое проводил Игорь Шувалов, онлайн гемблинг затронули достаточно широко и итогом это собрания решили признать онлайн покер не азартной игрой и начать подготовку соответствующих документов.

Но это еще ничего не значит. Данный документ может готовиться годами и поправки могут вноситься до бесконечности. Да и гарантии, нет ни каких, что после легализации его не признают вновь азартной игрой и не прикроют т.к. казино которые открываются в соответствующих зонах, будут терять из-за этого прибыль.

Это то, что было в начале августа. Сегодня же на дворе сентябрь и закон о персональных данных, в котором черным по белому написано, то, что все персональные данные граждан России должны храниться на ее территории. Т.е. получается, что часть серверов должны быть перенесены на территорию РФ.

Такой поворот мало кого устраивает, лично я не думаю, что компания PokerStars или 888poker начнут этим заниматься и после легализации начнут переносить часть своего оборудования на территорию РФ.

Скорее всего, будет внесена поправка, которая будет к данной индустрии относиться по-другому. Хотя есть и те, кто только рад такому повороту событий и вовсю продвигает свои услуги на территории РФ.

Если все же легализации быть, то ясень пень, она будет платной, а так же, скорее всего румы обяжут направлять определенные данные в налоговую о выигрышах игроков. Это, конечно же, мое личное мнение. Просто не стоит забывать, что живем в России, где по любому откусят определенный процент от твоего дохода, и ничего с этим не поделаешь.

Все это лишь на словах и в мыслях определенных людей. На сегодняшний день мы имеем то, что Роскомнадзор продолжает блокировать сайты румов, но как показывает практика, новостные сайты попадают без особого разбирательства. Хотя они лишь освещают события, происходящие в покерном мире.

Чем ближе приближается легализация онлайн индустрии, тем страшнее становиться ситуация для игроков. Ведь если разобраться по-хорошему. То этим будут заниматься люди не совсем компетентные в данном вопросе. И к решению данной проблемы необходимо пригласить знающих и понимающих людей.

Если бы у меня стоял такой вопрос, то я бы пригласил для консультации таких людей как Дмитрий Лесной, Артур Восканян, возможно кото-то из профессиональных игроков. И собрав такую команду можно создавать документ, который будет открывать путь к легализации покера и онлайн гемблинга в целом.