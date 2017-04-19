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Выиграй 1 из 100 пакетов участников WSOP ценой в $12k на Party Poker

Колыбель покера тебя ждет!
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Может ли быть что-то более интересное и приятное в мире для покерного игрока, чем поездка в Лас-Вегас на Мировую серию по покеру?

А если еще в ваш пакет участника включены: игра в гольф, вечеринки и даже поездка на вертолете вокруг Гранд-каньона в свободное от покера время?

Все это называется «Las Vegas Poker Party», а пройдет это действие в Лас-Вегасе с 7-го по 14-е июля при помощи покер рума PartyPoker.

И любой из этих 100 пакетов участников может стать вашим, ибо отборочные соревнования уже начались

Начни с 1 цента и Лас-Вегас ждет!

Если у вас трепетные чувства к покеру, и вы хотите услышать, как тысячи фишек одновременно звучат за сотнями покерных столов, то отправиться в Лас-Вегас вы обязаны.

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Полный фарш.

Это – покерная Мекка. Обязаны.

Другое дело, что далеко не у каждого игрока есть банкролл на такое приключение, но для этого и есть онлайн покер румы с их предложениями.

Например, на PartyPoker есть следующие варианты:

Бай-ин в $22 и вы участник турнира «Las Vegas Poker Party Feeders», который проходит в покер руме каждый день. Если финишируете в деньгах, то получите билет ценой в 109 долларов на «Vegas Poker Party Semi Final».

В полуфинале вам необходимо выжить на протяжении 18 уровней по 10 минут дальше, и если получилось – то вы в финале с тем самым стеком, что остался на текущий момент.

Финал – «Las Vegas Poker Party Final», и в каждом из них на кону будет по 10 пакетов участников поездки в Лас-Вегас.

Кстати, можно сразу начать с финала за 1,050 долларов, и тогда ваш стартовый стек будет в 100,000 фишек.

Смотрите схему ниже:

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Примечание: вы можете несколько раз пытаться попасть в финал, но сможете взять с собой лишь один (наибольший) стек. Также если вы выиграете несколько пакетов участника, вы все равно получите лишь один.

$12,000 наличными на игровой счет

А что случиться, если вы выиграете этот пакет участника, но не сможете поехать в Лас-Вегас по обстоятельствам непреодолимой силы?

WSOP chips
Это магнит.

В этом случае, обладатель пакета получит сумму в 12,000 долларов непосредственно на свой игровой счет в Party Poker в течение 48 часов с момента вами принятия такого решения.

Но ведь не поехать в Вегас – это нереально, да?

Словом, дерзайте, и пусть удача будет с вами!

Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума PartyPoker.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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